Le rattrapage se poursuit pour Sanofi, aidé par Berenberg

Sanofi continue de rebondir et s'affiche en hausse de 1,06%, à 75,28 euros, après un gain de 2,34%, qui faisait suite à une chute de 8,95% jeudi, consécutive à la publication de bons résultats semestriels et au rehaussement de certains objectifs financiers.

Dans une note, Berenberg rappelle que la nouvelle directrice générale de Sanofi a réaffirmé les perspectives 2030 du groupe, renforçant la solidité du Dupixent, qui a généré 44,44% des revenus au deuxième trimestre. La direction a également reconnu la nécessité de réaliser des transactions apportant des actifs commerciaux ou en phase finale de développement, ainsi qu'un portefeuille à un stade précoce.



Les analystes relèvent toutefois que les actions sont fortement sous-évaluées compte tenu de la force du portefeuille commercialisé et de la pérennité de franchises telles que les vaccins et les maladies rares.



Dans le détail, Berenberg rappelle que le cours de l'action reflète à la fois une décote marquée sur la R&D et le risque d'expiration des brevets du Dupixent à partir de 2032. Toutefois, la banque allemand apprécie le fait que Sanofi offre une croissance régulière du chiffre d'affaires à court terme de l'ordre de 4 à 6%.



Les analystes ont identifié trois questions prioritaires pour la direction. Où en est Sanofi au niveau de la productivité de la R&D ? Le groupe doit prendre des mesures pour améliorer la perception de son portefeuille de croissance à moyen et long terme.



La deuxième question concerne la collaboration avec Regeneron. Quelle est l'année prévue pour l'entrée des biosimilaires qui viendront concurrencer le Dupixent ? Berenberg cherche à savoir quelles sont les options sur la table.



Enfin, la dernière interrogation concerne les opérations de fusions/acquisitions en essayant de savoir quelles sont les zones thérapeutiques prioritaires, si la Chine est considérée comme une source d'actifs.



En attendant, les analystes ont maintenu leur recommandation à l'achat, avec une cible de cours de 105 euros.