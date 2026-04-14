En belle hausse hier soir, les indices américains poursuivent sur leur lancée sur fond de possible reprise des discussions entre Washington et Téhéran. Peu après 16h00, le Dow Jones s'adjugeait 0,47% et le Nasdaq progressait de 0,84%.

Hier, le Dow Jones a terminé sur un gain de 0,63%, le S&P 500 s'est apprécié de 1,02% et le Nasdaq Composite a repris 1,23%. Ces gains ont notamment permis au S&P 500 d'effacer ses pertes enregistrées depuis le début du conflit au Moyen-Orient, et au Nasdaq 100 d'afficher un bilan positif depuis le début de l'année. Hier, Wall Street a profité d'un espoir de désescalade dans les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran malgré l'échec des négociations entre les deux parties au cours du week-end.



Toutefois, le dialogue ne semble pas rompu à en croire les dernières déclarations de JD Vance, le vice-président des Etats-Unis. Ce dernier a déclaré sur Fox News, que les iraniens "ont fait un pas vers nous, c'est pourquoi je pense qu'on pourrait dire qu'il y avait des signes encourageants, mais ils ne sont pas allés assez loin". De son côté, Abbas Araghchi, chef de la diplomatie de la République islamique, a indiqué qu'un accord était proche selon franceinfo, mais "malheureusement, nous avons été témoins de demandes continuellement excessives de la partie américaine", a-t-il ajouté. En outre, selon Bloomberg, l'Iran envisage de suspendre sa navigation dans le détroit d'Ormuz pour ne pas compromettre les négociations.



Sur l'autre front, Israéliens et Libanais vont entamer des discussions aujourd'hui à Washington, même si les chances de parvenir à un accord de paix semblent particulièrement minces pour le moment.



Au niveau des matières premières, le prix du baril de pétrole bouge peu et reste sous le seuil des 100 dollars. A New York, le WTI se négocie à 96,27 dollars, à Londres, le Brent de la mer du Nord s'échange contre 98,06 dollars.



Sur le marché des devises, le dollar recule face à la monnaie unique (-0,25%) et s'échange contre 0,8478 euro.



Les publications d'entreprises s'intensifient



JPMorgan Chase a publié un bénéfice net en hausse de 13% à 14,49 MdsUSD au titre des trois premiers mois de 2026, soit 5,94 USD par action, un BPA dépassant de plus de 8% l'estimation moyenne des analystes.



De son côté, Blackrock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, a dévoilé un bénéfice net ajusté en hausse de 17% à près de 2,07 MdsUSD au titre du 1er trimestre 2026, soit un BPA de 12,53 USD (+11%), dépassant de près de 6% le consensus.



Dans la santé, Johnson & Johnson a annoncé avoir connu un début d'année solide avec des ventes en hausse de 9,9%, à 24,062 milliards de dollars au premier trimestre, une donnée meilleure que prévu, tandis que le bénéfice net s'est installé à 5,235 milliards de dollars (-52,4%) là où le consensus tablait sur 5,654 milliards de dollars.



Northrop Grumman avance avec l'US Air Force dans le développement de son missile balistique intercontinental de nouvelle génération, avec une montée en puissance industrielle et technologique.



Dans le secteur de la défense toujours, L3Harris a été sélectionné par l'US Army pour fournir son système de vision nocturne NOVA dans le cadre du programme BiNOD (Binocular Night Observation Device). Le contrat, attribué à plusieurs industriels, peut atteindre 465 MUSD sur une durée de 7 ans.



Une seule statistique aujourd'hui outre-Atlantique



Les investisseurs ont déjà pris connaissance du seul indicateur macro-économique du jour aux Etats-Unis. Il s'agissait de l'indice des prix à la production du mois de mars. Cette statistique est une composante de l'inflation et mesure la variation des prix des biens vendus par les entreprises du secteur manufacturier. Elle a augmenté de 0,5%, là où les analystes tablaient sur au moins deux fois plus (+1,1%). En rythme annuel, la hausse a atteint 4%, loin des attentes qui étaient situées à +4,6%.



Au cours des prochains jours, les intervenants se focaliseront mercredi sur l'indice Empire State de la Fed de New York, jeudi sur les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage, sur l'indice de la Fed de Philadelphie et sur la production industrielle.