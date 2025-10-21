L'équipementier basé à Sandviken, qui réalise la moitié de son chiffre d'affaires dans le secteur minier, publiait hier ses résultats du troisième trimestre.

Les volumes de commandes et le chiffre d'affaires restent stables depuis la fin de la pandémie, à une moyenne d'environ trois milliards de dollars par trimestre.

Porté par les récentes hausses de cours des matières premières et une reprise des investissements après les distorsions causées par la pandémie - deux dynamiques que le marché a déjà intégré dans le prix - le segment minier affiche une bonne tenue ; c’est lui qui soutient le retour de la croissance du groupe après deux pénibles années de stagnation.

La conjoncture est en revanche autrement plus morose sur le segment industriel. Par ailleurs, à l'instar de nombreux groupes européens, la baisse du dollar pénalise durement Sandvik dont la très vaste majorité des ventes est réalisée à l'export. À cet égard, sur le troisième trimestre, l'effet de change annule complètement les gains réalisés de manière organique.

Faiblement endetté, qui plus est à un taux dérisoire après une série de refinancements opportunistes, Sandvik générait ces cinq dernières années un profit de 1,2 milliard en moyenne. La très vaste majorité de ces profits a cependant été réinvestie dans une stratégie de croissance externe qui peine pour l'instant à porter ses fruits.

C'est un sujet que les investisseurs choisissent pour l'instant d'ignorer. Sandvik reste ainsi valorisé sur une base comparable à celle de Caterpillar, qui lui a connu une très nette croissance organique de ses profits ces cinq dernières années. Il y a ici un possible emballement spéculatif, à moins que l’on estime désormais qu'une valorisation de trente-et-une fois le profit moyen des cinq dernières années ne soit légitime pour un groupe en panne de croissance.

Le suédois a toujours demandé à ce qu'on évalue sa performance économique en la lissant sur le temps long pour tenir compte des puissants effets de cycle sur les marchés qu'il adresse. À cet égard, on observera qu'en dollars américains, son chiffre d'affaires trimestriel semble depuis plus de dix ans incapable de percer durablement le plafond de trois milliards de dollars, tandis que ses marges d'exploitation demeurent volatiles.