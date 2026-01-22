Le rebond se poursuit à Wall Street après la volte-face de Trump

La Bourse de New York devrait poursuivre son rebond jeudi à l'ouverture après que Donald Trump est revenu hier soir sur ses menaces d'imposer des droits de douane à huit partenaires commerciaux européens qui s'étaient opposés à son projet d'annexion du Groenland.

Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains prennent entre 0,6% et 0,9%, annonçant un début de séance en territoire positif dans le prolongement du redressement amorcé la veille.



A l'issue de sa rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, hier à Davos, le président américain a accepté le principe d'un protocole d'accord censé assurer la sécurité du Groenland et dans l'Arctique et décidé dans la foulée de suspendre l'application de droits de douane punitifs sur plusieurs pays européens, qui devaient entrer en vigueur le 1er février.



La dernière volte-face du locataire de la Maison blanche devrait permettre aux marchés d'actions américains de maintenir leur dynamique haussière après leur rebond de la veille, suite à la séance douloureuse de mardi, lorsque les menaces brandies contre l'Europe avaient fait resurgir le spectre d'une guerre commerciale et fait plonger Wall Street de plus de 2%.



"On vient d'éviter de manière très spectaculaire le risque d'un nouvel épisode de tensions commerciales entre les Etats-Unis et l'Union européenne", commente un trader basé à Londres.



"Cela signifie qu'une riposte de Bruxelles aux droits de douane américains est désormais exclue, ce qui réduit nettement les inquiétudes concernant la croissance en zone euro, tout en neutralisant les stratégies des vendeurs ("bears")", souligne-t-il.



D'après le professionnel, la volte-face de Donald Trump ne lève toutefois pas l'incertitude désormais intrinsèquement liée à l'imprévisibilité de la politique étrangère américaine.



"Comment l'Europe doit-elle maintenant se positionner face aux USA en matière de commerce, de défense et de sécurité?", s'interroge-t-il.



"C'est ce à quoi vont tenter de répondre aujourd'hui les chefs d'États et de gouvernements européens réunis aujourd'hui lors d'un sommet extraordinaire à Bruxelles", conclut le trader.



Outre l'apaisement sur le front géopolitique, l'appétit pour le risque a été alimenté par l'annonce, en préouverture, par une révision à la hausse des chiffres de la croissance américaine.



Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'est en effet accru de 4,4% en rythme annualisé au 3ème trimestre, selon le Département du Commerce, qui avait annoncé un taux de 4,3% en toute première estimation il y a un mois.



Quant aux nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, elles sont ressorties à 200 000 lors de la semaine du 12 janvier, un chiffre en hausse de 1000 par rapport au niveau de la semaine précédente (révisé à la hausse de 198 000 à 199 000) et bien inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 212 000.



Sur le marché des changes, l'incertitude accrue autour de la politique américaine miner le sentiment autour du dollar et soutient l'euro, qui remonte à 1,1715 face au billet vert, au plus haut de l'année.



"Le thème "Sell America" pourrait bien refaire surface, incitant les investisseurs à diversifier leur exposition au dollar et à renforcer les stratégies de couverture sur la devise", préviennent les analystes d'Indosuez WM.



Le reflux de l'aversion au risque pénalise le compartiment obligataire, ce qui conduit le rendement des Treasuries à dix ans à repasser au-delà de 4,26%.



Sur le front du pétrole, le baril de brut texan WTI cède 1,1% pour s'enfoncer sous les 60 dollars en attendant la parution, dans la matinée, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.