🎯 Les 5 infos de la semaine

Président de la paix

Israël et le Hamas ont accepté la première partie du plan de paix de Donald Trump, qui prévoit la libération des otages en échange de près de 2000 prisonniers palestiniens, le retrait partiel de l’armée israélienne et l’entrée d’aide humanitaire dans la bande de Gaza. Donald Trump pourrait se rendre en Egypte et en Israël dans les prochains jours, dans son costume favori de président de la paix. Mais tous ces efforts ne lui suffiront pas à obtenir le prix Nobel. Celui-ci a été décerné aujourd’hui à l’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado.

L’argent de l’IA continue de tourner

Les deals ne s’arrêtent plus dans l’écosystème IA. Cette semaine, c’est AMD qui a pris plus de 30% après l’annonce d’un partenariat avec OpenAI pour lui fournir des puces. En parallèle, le propriétaire de ChatGPT pourra prendre jusqu'à 10% du capital d’AMD. Une interconnexion entre tous les acteurs qui soulève des interrogations.

Matignon sur Airbnb ?

Après avoir annoncé sa démission lundi, Sébastien Lecornu semble être parvenu à trouver un accord pour éviter une dissolution. Le président devrait nommer d’ici ce soir un premier ministre. Mais le job reste toujours aussi précaire. La dissolution, voire la démission du président sont les deux options restantes en cas de nouvel échec. Une situation qui pénalise l’économie du pays.

White House Asset Management

Après les prises de participations dans Intel, MP Materials, et Lithium Americas, la Maison Blanche a annoncé prendre 10% du capital de la société minière canadienne Trilogy Metals. La valeur a pris plus de 200% mardi. Des opérations symboliques d’une bascule majeure : le renforcement du poids de l’Etat dans l’économie américaine.

Drapeau rouge pour Ferrari

-15% sur une séance. Ce n’est pas tous les jours que Ferrari connait une telle mésaventure. Lors d’une journée investisseur, la marque au cheval cabrée a abaissé ses objectifs de vente de modèles électriques. Surtout la marque a annoncé prévoir une croissance de seulement 5% par an d’ici à 2030, contre 7% attendus.

Best of the rest

Ça devient presque une habitude : Kering a fini en tête du CAC 40 cette semaine, porté cette fois par un changement de recommandation de Morgan Stanley. Après une chute vertigineuse entamée en 2021, le titre a doublé sur les six derniers mois. Le marché joue à fond la réussite de Luca de Meo, arrivée en septembre à la tête du groupe de luxe.

Cette semaine, la Fed a publié les minutes de sa dernière réunion. Elles confirment que la baisse de 25 points de base s'explique par les inquiétudes liées au ralentissement du marché de l'emploi. Ce dernier traverse en effet une situation inhabituelle, marquée à la fois par une baisse de la demande et de l'offre de travail.

