🎯 Les 4 infos de la semaine

Dans l’attente d’un accord

Hier, Axios révélait que les négociateurs iraniens et américains sont parvenus à un accord sur un Memorandum of Understanding (MoU) de 60 jours, permettant d’étendre le cessez-le-feu, de lever les restrictions à la navigation dans le détroit d’Ormuz, et d’entamer des discussions sur le programme nucléaire iranien. Mais l’accord doit encore être confirmé par Donald Trump. Ce n’est pas la première fois qu’un accord semble proche et que le journaliste d’Axios Barak David sort un scoop sur le sujet. Au cours des dernières semaines, Donald Trump a varié entre les menaces d’une reprise des frappes et la promesse d’un accord imminent.

Le club des 1000 milliards a deux nouveaux membres

SK Hynix et Micron ont franchi cette semaine le cap symbolique des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Les deux sociétés bénéficient à plein de la pénurie de puces mémoire. L’IA a fait exploser la demande, conférant ainsi un pricing power très important à ces entreprises. A tel point que SK Hynix affiche désormais des marges supérieures à celles de Nvidia. SK Hynix affiche une hausse de 252% en 2026, tandis que Micron s’est envolé de 241%. Plus impressionnant encore, il n’aura fallu que 48 séances à Micron pour passer de 500 à 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

30 000 points pour le Nasdaq

Cet engouement pour les semi-conducteurs porte les indices américains vers de nouveaux sommets. Après les 50 000 points du Dow Jones (en janvier) et les 7 000 points pour le S&P 500 (en avril), le Nasdaq a clôturé cette semaine autour des 30 000 points. Après un premier trimestre très difficile sur fond de craintes de disruption autour de l’IA, puis de guerre en Iran, le rebond a été spectaculaire. Le Nasdaq est désormais en hausse de 21% depuis le début de l’année.

Un président affaibli, un chef de parti renforcé

Le président américain continue de s’enfoncer dans les sondages, plombé par la guerre en Iran et la hausse du prix de l’essence. Selon The Economist, Donald Trump est actuellement le président le plus impopulaire depuis 2009 (date du début de l’enquête). Et pourtant, tous les candidats soutenus par Trump remportent les primaires républicaines. Cette semaine, Ken Paxton, soutenu par Trump, l’a emporté face au sortant John Cornyn. C’était la plus large défaite pour un sénateur sortant depuis 50 ans. Si Donald Trump sait mobiliser sa base, les candidats MAGA ont moins de chances de l’emporter face aux démocrates en novembre. Les démocrates n’ont pas remporté une élection au Texas depuis 1994.

Best of the rest

Le conflit en Iran dure maintenant depuis plus de trois mois et une issue peine à se dessiner. Alors qu’un cessez-le-feu est en vigueur depuis début avril, Donald Trump semble toujours hésiter entre conclure un accord et reprendre les hostilités.

Donald Trump veut voir la Fed baisser ses taux. Mais Kevin Warsh ne sera sans doute pas en mesure de le satisfaire dans les mois qui viennent.

La revue de presse de Zonebourse

Cette semaine, l'intelligence artificielle s'invite partout (comme d'habitude et jusque dans ce chapeau !) : elle inquiète les banquiers centraux, redéfinit la guerre, menace les bureaux de Phoenix et fait flamber la facture d'eau et d'électricité des data centers, de Marseille au reste du monde. Pendant que les machines avancent, les équilibres géopolitiques, eux, se recomposent.

Les actions de la semaine