Les investisseurs ont attendu toute la semaine le discours de Jerome Powell à Jackson Hole, et ils n'ont pas été déçus puisque le président de la Fed a ouvert grand la porte à une baisse des taux en septembre. Avant cela, Donald Trump avait reçu lundi un mini-bus de dirigeants européens à la Maison-Blanche. Côté entreprises, les retailers américains ont publié des résultats quelque peu décevants, tandis que les valeurs emblématiques de la thématique IA ont (enfin) corrigé.

🎯 Les 5 infos de la semaine

Powell en mode colombe

A Jackson Hole, Jerome Powell a adopté un ton beaucoup plus dovish qu’anticipé. La porte est désormais grande ouverte pour une baisse de taux en septembre. L’attention est donc davantage portée aux risques sur le marché de l’emploi, qu’à ceux sur l’inflation. La réaction des marchés à ce discours est sans surprise. Le S&P500 a nettement rebondi pour terminer la semaine sur un niveau record, tandis que les taux et le dollar ont baissé.

Embouteillage dans le bureau Ovale

Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Alexandre Stubb, Keir Starmer, Ursula Von der Leyen, et Mark Rutte. Tous à la Maison Blanche, aux côtés de Volodymyr Zelensky, pour afficher leur soutien à l’Ukraine et tenter de garder les Etats-Unis engagés à leur côté. A ce stade, le sommet en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine ne s’est pas traduit par des avancées concrètes dans la résolution du conflit.

Le consommateur américain fatigué ?

Les distributeurs américains ont publié leurs résultats cette semaine, offrant un bon baromètre de la dynamique de consommation aux États-Unis. Walmart a manqué l’estimation de bénéfice pour la première fois en trois ans. Target, de son côté, a été sanctionné pour la nomination du nouveau CEO, auquel le marché ne semble pas accorder le crédit nécessaire pour redresser une entreprise en difficulté face à Walmart et à Amazon. Seuls les chiffres d’Home Depot ont été accueillis favorablement, bien que l’entreprise signale un ralentissement sur les gros tickets de consommation.

L’IA en prend une

La tech US marque le pas. Après avoir tiré le rebond des indices américains depuis mi-avril, les valeurs emblématiques de l’IA à Wall Street ont corrigé cette semaine. Un mouvement qui s’explique par les craintes sur la rentabilité du déploiement de ces solutions, et des valorisations plus que tendues. Nvidia a perdu environ 5%, AMD 10% et Palantir 10%.

La gouverneure Cook sur le gril

Jerome Powell n’est plus le seul membre de la Fed à s’attirer les foudres de la Maison-Blanche. Mercredi, Donald Trump a appelé à la démission de la gouverneure Lisa Cook, accusée d’avoir déclaré plusieurs logements comme étant sa résidence principale pour bénéficier de conditions de financements plus favorables. Selon Bloomberg News, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) prévoit désormais d'ouvrir une enquête.

Best of the rest

Un vent nouveau d'interventionnisme économique souffle sur l'économie américaine. Si le libéralisme économique est perçu comme la pierre angulaire de la politique américaine, Donald Trump en redessine les contours.

A Jackson Hole, Jerome Powell a souligné les risques pesant sur le marché du travail et ouvert grand la porte à une baisse des taux en septembre. Mais comme il l’a reconnu lui-même, il est difficile de poser un diagnostic précis sur l’état de santé du marché du travail.

La vidéo de la semaine

Focus cette semaine sur le Leading Economic Index (LEI). Composé de dix indicateurs, cet indice vise à anticiper l'évolution de l'économie en repérant les signaux avant-coureurs d'un possible retournement. Jusqu'ici, il ne s'est jamais trompé et chaque chute a été suivie d'un krach du S&P 500.

Les actions de la semaine