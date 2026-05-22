🎯 Les 5 infos de la semaine

Déposez un CV chez Samsung

Jackpot pour les employés de Samsung. Depuis quelques trimestres, les bénéfices de l’entreprise explosent grâce à l’IA. Les salariés sont donc partis au bras de fer avec la direction pour en obtenir une part, menaçant d’une grève. Résultat, un accord octroyant une prime de… 290 000 dollars par employé est sur la table. Ce sera même 416 000 dollars pour les employés de la division semi-conducteurs. Les salariés doivent encore valider l’accord.

SpaceX, OpenAI, Anthropic : les méga IPO à l’horizon

La voie semble dégagée pour les méga IPO. SpaceX a déposé mercredi son dossier d’introduction en Bourse. L’entreprise d’Elon Musk sera cotée au Nasdaq. L’IPO, qui sera la plus importante de l’histoire, devrait avoir lieu le 12 juin. Le même jour, le Financial Times révélait qu’OpenAI prépare une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès le mois de septembre, avec une valorisation supérieure à 1 000 milliards de dollars. Enfin, Anthropic serait sur le point de dégager son premier bénéfice trimestriel selon le Wall Street Journal. Une introduction en Bourse est aussi attendue en 2026.

Warsh prend ses fonctions

La Fed a enfin un nouveau président. Ce vendredi, Kevin Warsh prête serment à la Maison Blanche pour succéder à Jerome Powell. C’est la première fois depuis Alan Greenspan en 1987 que cette cérémonie se tient à la Maison Blanche. Et la dernière fois qu’un président de la Fed a débuté son mandat avec un 10 ans américain aussi élevé, c’était… Alan Greenspan en 1987. En effet, Kevin Warsh prend ses fonctions alors que l’inflation est repartie à la hausse depuis le début de la guerre en Iran. Résultat, la question est maintenant de savoir si la Fed relèvera ses taux en 2026. Et ce alors que Trump voulait un président de la Fed qui baisse les taux. Le nouveau patron de la Fed devra aussi réussir à embarquer ses collègues avec lui, alors qu’il souhaite revoir la façon dont la Fed mesure l’inflation, son empreinte sur les marchés financiers ou encore faire évoluer la communication.

Ça ne suffit pas pour Nvidia

C’est toujours la même histoire pour Nvidia : des résultats exceptionnels, bien au-dessus des attentes, et une réaction de marché plutôt fraîche. Au dernier trimestre, Nvidia a pourtant réalisé 58 milliards de dollars de bénéfices. Le chiffre d’affaires, lui, progresse de 20% (on parle tout de même d’une entreprise qui pèse plus de 5 000 milliards de dollars). Nvidia a même annoncé un rachat d’actions de 80 milliards de dollars. Ces chiffres ont rassuré sur la bonne santé du thème IA et ont profité à tout l’écosystème, tandis que Nvidia a lâché près de 2% jeudi. Un paradoxe alors que Nvidia est l’une des valeurs du secteur qui affiche les ratios de valorisation les plus faibles.

L’Empire du milieu au centre du jeu

Quelques jours après avoir reçu Donald Trump, Xi Jinping a accueilli Vladimir Poutine à Pékin. Une façon de placer l’empire du Milieu au centre du jeu. Cette visite rappelle également que la Chine reste davantage alignée avec la Russie, même si elle cherche à stabiliser la relation avec les Etats-Unis. Dans cette relation, c’est désormais la Russie qui est le partenaire junior et qui a plus que jamais besoin du soutien économique chinois, après plus de quatre ans de guerre en Ukraine. Toutefois, Vladimir Poutine n’a pas obtenu d’avancées sur le projet de gazoduc Force de Sibérie 2, qui permettrait d’augmenter les volumes exportés vers la Chine.

Best of the rest

A moins de six mois des midterms, les projections montrent que les Républicains devraient perdre la majorité à la Chambre des Représentants. Et le président Trump ne fait rien pour inverser la dynamique.

Moins de 4 ans après la sortie de ChatGPT, le rallye de l'IA semble inarrêtable sur les marchés. Mais l'IA est de plus en plus impopulaire et cela pourrait constituer le principal frein à son développement.

La revue de presse de Zonebourse

Beaucoup de questionnements cette semaine. Est-ce que Premier ministre est le pire job du monde ? Faut-il tout pouvoir pronostiquer ? La génération Z a-t-elle déjà existé deux siècles en arrière ? Faut-il laisser l'IA concourir aux prix littéraires ?

Les actions de la semaine