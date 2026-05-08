🎯 Les 5 infos de la semaine

Des élections laborieuses

Au Royaume-Uni, le parti du Premier ministre a été lourdement sanctionné lors des élections locales. Le Labor a notamment été défait dans ses bastions traditionnels : les terres industrielles du centre et du nord de l’Angleterre. Le grand vainqueur de cette séquence est Nigel Farage. Son parti Reform UK remporte plus de 300 sièges dans les conseils locaux et devient la première force d’opposition en Ecosse et au Pays de Galles. De quoi renforcer la pression sur Keir Starmer, déjà affaibli par l’affaire Mandelson.

Le spectre de l’instabilité politique a contribué à faire remonter les taux britanniques. Le rendement des Gilts à 30 ans a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis 1998, tandis que le 10 ans a marqué un plus haut depuis 2008. Le Royaume-Uni est de loin le pays du G7 avec les coûts d’emprunt les plus élevés.

Escarmouches dans le détroit d’Ormuz

La semaine a commencé avec l’annonce de la mise en place d’une opération d’escorte des navires dans le détroit d’Ormuz par Donald Trump. Mais l’affaire a tourné court : les Iraniens ont repris leurs frappes sur des navires commerciaux et sur les Emirats Arabes Unis, tandis que l’Arabie Saoudite et le Koweït ont restreint l’accès à leurs bases pour les forces américaines.

Mercredi, une information d’Axios a ravivé les espoirs d’une sortie du conflit. Le média américain indiquait que les Etats-Unis et l’Iran étaient proches d’un accord sur un document d’une page mettant fin à la guerre et ouvrant la voie à des négociations plus détaillées. Mais depuis, la réponse iranienne se fait attendre. Jeudi, l’Iran a même envoyé des missiles et des drones en direction de navires américains, qui ont répondu en frappant plusieurs cibles en Iran. Il semblerait malgré tout qu’aucune des deux parties n’ait envie de reprendre les combats. Donald Trump a affirmé que le cessez-le-feu restait en place.

Monter par l’ascenseur, descendre par l’escalier

Comme souvent ces dernières semaines, les rumeurs de détente ont fait baisser le pétrole et s’envoler les marchés, tandis que les épisodes de tension ont (un peu) atténué ces mouvements. Mais le bilan reste positif. Le baril de Brent est autour des 100 dollars, contre 110 la semaine dernière. Et les indices américains continuent d’enfiler les records. D’autant que la saison des résultats est de très bonne facture outre-Atlantique.

Une nouvelle méga cap

Si les marchés encaissent aussi bien les soubresauts géopolitiques, c’est surtout grâce à l’IA. Ces dernières semaines, les résultats des acteurs du secteur ont confirmé la force de la thématique. Un vent porteur qui a permis à Samsung de franchir la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Samsung est l’un des trois fabricants de puces mémoire. La demande pour ces dernières s’est envolée du fait de l’IA, conférant un pricing power inédit à ces entreprises. La capitalisation de Samsung a été multipliée par 5 en un an.

Encore une bonne surprise sur l’emploi américain

En avril, l’économie américaine a créé 115 000 emplois. C’est bien plus que les 65 000 anticipés par les économistes. Le taux de chômage reste toutefois stable (4.3%), comme attendu. C’est la première fois depuis un an que l’économie américaine crée des emplois sur deux mois consécutifs. Ce rapport va dans le sens des statistiques publiées ces dernières semaines : l’économie américaine se porte bien, le marché de l’emploi reste solide et la Fed peut se concentrer sur l’autre partie de son mandat (l’inflation).

Best of the rest

Donald Trump fait planer de longue date l'hypothèse d'un retrait américain de l'OTAN. Mais le simple doute sur l'engagement des Etats-Unis à défendre leurs alliés affaiblit déjà l'alliance.

Le consommateur américain dit qu'il est au fond du trou. Les données nous racontent autre chose.

La revue de presse de Zonebourse

Cette semaine dans la revue de presse de Zonebourse, le courage de The Atlantic, l'amour avant Tinder, ce que peut faire l'IA (presque tout ?) et ce qu'elle ne peut pas faire (le bleu céruléen ?).

Les actions de la semaine