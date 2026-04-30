🎯 Les 5 infos de la semaine

Deux rois pour une visite d’Etat

Le roi Charles et la reine Camilla ont effectué cette semaine une visite d’Etat de 4 jours aux Etats-Unis. C’était la première d’un souverain britannique depuis deux décennies. Ce déplacement devait marquer le 250ème anniversaire de la déclaration d’indépendance des Etats-Unis. Mais c’était aussi une opération de sauvetage de la "relation spéciale", que Donald Trump a challengé comme jamais, notamment depuis le début de la guerre en Iran. Accusé depuis le début de son second mandat de se comporter en monarque, Donald Trump semble s’en accommoder puisque la Maison Blanche a posté une photo du président américain et du roi Charles avec la légende "Two Kings".

La Fed durcit le ton, Powell reste gouverneur

La dernière réunion de Jerome Powell en tant que président de la Fed marque un pivot. Jusqu’ici, la Fed laissait entendre que le prochain mouvement sur les taux serait une baisse. Désormais, il n’y a plus de biais accommodant. L’autre enjeu de cette réunion était l’avenir de Jerome Powell. Ce dernier a annoncé qu’il resterait au conseil des gouverneurs "pour une période à déterminer". En parallèle, la commission bancaire du Sénat a confirmé la nomination de son successeur. Kevin Warsh devrait ainsi être dans les temps pour prendre la suite de Jerome Powell, dont le mandat s’achève le 15 mai.

4 titans en même temps

Tir groupé pour les hyperscalers. Microsoft, Meta, Alphabet et Amazon ont tous publié leurs résultats mercredi soir. Comme toujours, le point d’attention fut les Capex et la grande question : qui est en mesure de les monétiser ? Collectivement, ces quatre entreprises devraient dépenser 725 milliards de dollars en 2026 dans leurs infrastructures IA. Mais ce trimestre, ce relèvement des prévisions des dépenses reflète davantage une envolée des coûts (notamment des puces mémoire) que de nouveaux investissements. C’est Alphabet qui a le mieux tiré son épingle du jeu, en affichant une croissance de 63% de son activité cloud.

Des hausses de taux à l’horizon

Tout comme la Fed, la BCE, la Banque d’Angleterre et la Banque du Japon ont maintenu leurs taux d’intérêt inchangés. Mais face aux pressions inflationnistes, les marchés s’attendent désormais à des hausses de taux en juin pour ces trois banques centrales.

Quitter le navire pétrolier

C’est une annonce qui a pris tout le monde de court. Les Emirats arabes unis ont annoncé cette semaine leur sortie de l’OPEP, à compter du 1er mai. Une décision qui leur permettra de s’affranchir des quotas du cartel, et in fine d’augmenter leur production. Un départ qui fragilise un cartel dont l’influence a déjà beaucoup décliné sur le marché pétrolier. L’OPEP ne contrôle plus qu’un quart de la production pétrolière mondiale, contre la moitié à son apogée. Cette décision illustre aussi le climat de défiance qui s’est installé vis-à-vis de l’Arabie saoudite, leader de facto du cartel.

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