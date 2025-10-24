🎯 Les 5 infos de la semaine

Les résultats font la différence

Si les mouvements sont limités sur les indices, sous la surface les variations sont assez violentes. Un schéma assez classique lors d’une saison de résultats. Les bonnes publications sont récompensées et les déceptions sévèrement sanctionnées. Cette semaine, General Motors, Kering, ou encore Intel ont bondi, tandis que STMicroelectronics, Dassault Systèmes, ou L’Oréal ont été sanctionnés.

La sanction tombe pour le pétrole russe

Après des mois de tergiversation, Donald Trump s’est finalement résolu à cibler le pétrole russe, principal source de revenus pour le Kremlin. Les Etats-Unis ont placé les géants pétroliers Rosneft et Lukoil sous sanctions. Deux entreprises qui représentent la moitié des exportations de pétrole brut de la Russie.

L’Europe est dans le match

Toujours dans l’ombre de Wall Street, les indices européens n’ont pas à rougir en 2025. Ils font jeu égal avec Wall Street, et sont largement devant lorsqu’on intègre la baisse du dollar. Cette semaine, l’EuroStoxx, le FTSE à Londres et le Cac 40 à Paris ont tous marqué de nouveaux records, portés par les résultats d’entreprises.

Nouvel iPhone, nouveau record

A la différence des autres grandes valeurs de la tech américaines, Apple n’avait pas marqué de nouveau record en 2025. Les investisseurs considéraient le groupe en retard sur l’IA, et en première ligne dans la guerre commerciale de Donald Trump. Mais le titre est remonté ces derniers mois, à la faveur d’une détente sur le front commercial. Et le bon démarrage de l’iPhone 17 a permis d’aller chercher un nouveau plus haut historique cette semaine. Selon Counterpoint Research, les ventes sur les 10 premiers jours sont en hausse de 14% par rapport au lancement de l’iPhone 16.

Enfin une statistique

Le shutdown commencé le 1er octobre prive les investisseurs de la plupart des statistiques économiques américaines. Le Bureau des Statistiques du Travail (BLS) a néanmoins rappelé certains employés pour travailler sur le CPI du mois de septembre. Des données légèrement en-dessous des attentes. Une baisse de taux de la Fed est plus que jamais attendue la semaine prochaine.

Best of the rest

Alors que l'enthousiasme lié à l'intelligence artificielle se mêle à un sentiment latent de fragilité, l'heure est à la vigilance et à une plus grande sélectivité en bourse. Le principal indice américain, S&P 500, affiche des niveaux de valorisation rarement vus, introduisant un dilemme stratégique : faut-il profiter de la dynamique, ou s'en prémunir ?

Lors de la pandémie de Covid, en 2020, tout le monde s'interrogeait sur la nature de la reprise économique. Le concept qui est resté est celui de la reprise en K : des secteurs qui rebondissent fortement, et d'autres qui continuent à s'enfoncer. Aujourd'hui, le boom de l'IA redonne corps à cette idée.