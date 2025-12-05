🎯 Les 5 infos de la semaine

Essayer de contourner les Chinois

Emmanuel Macron effectuait cette semaine une visite de trois jours en Chine, sa quatrième visite d’état depuis 2017. A Pékin, puis à Chengdu, le président français a tenté une nouvelle fois de faire bouger son homologue. Sans toutefois obtenir d’avancées concrètes, ni sur la position de la Chine sur la guerre en Ukraine, ni sur le rééquilibrage des relations économiques. Les Chinois restent sur leurs positions. Seule petite victoire pour le président, il aura réussi à contourner les services de sécurité chinois pour s’offrir un bain de foule.

Epilogue pour Warner Bros

C’est finalement Netflix qui va mettre la main sur Warner Bros, grillant ainsi la politesse à Paramount et Comcast. Warner Bros va ainsi scinder ses studios et son activité de streaming HBO Max, rachetés par Netflix pour 72 milliards de dollars, de ses réseaux câblés. Une acquisition onéreuse qui semble inquiéter le marché, au vu de la réaction négative sur le titre. En effet, Netflix devrait contracter un prêt de 59 milliards de dollars pour financer l’opération. De plus, l’acquisition doit encore être approuvée par les régulateurs, et Netflix devra verser 5.8 milliards de dollars à Warner si la transaction échoue.

Il faut être deux pour danser le tango

Les américains poursuivent leurs discussions avec les russes et les ukrainiens. Mardi, Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré Vladimir Poutine à Moscou. Puis, ils ont accueilli le principal négociateur ukrainien, Rustem Umerov, en Floride, jeudi. Pour l’heure, il semble y avoir peu d’avancées concrètes. Comme le résume Donald Trump, "il faut être deux pour danser le tango".

La Banque du Japon va passer à l’action

Selon Reuters, la Banque du Japon (BoJ) devrait relever ses taux d'intérêt en décembre, le gouvernement étant prêt à tolérer une telle décision. Lundi, le gouverneur Ueda avait déjà ouvert la porte en expliquant que la BoJ étudiait "les avantages et les inconvénients" d’une hausse de taux. Une perspective qui contribue à faire remonter les taux longs. Le 10 ans japonais a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis 2007.

Retour à la réalité pour le métavers

Selon Bloomberg, Meta envisage de réduire jusqu'à 30% le budget alloué au métavers. Une annonce saluée par le marché au moment où le groupe de Mark Zuckerberg dépense des dizaines de milliards de dollars dans l’IA.

Best of the rest

Réélu triomphalement il y a un an, au terme d'un incroyable comeback, Donald Trump nous avait presque fait oublier qu'il est le plus vieux président élu des Etats-Unis. Mais cette réalité le rattrape.

Kevin Hassett semble être en pole position pour succéder à Jerome Powell. Donald Trump a indiqué cette semaine qu’il annoncerait son choix au début de l’année prochaine. Une nomination qui sera aussi importante pour le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

La vidéo de la semaine

Dans cette vidéo, on plonge dans un paradoxe fascinant : les marchés n'ont jamais détesté la guerre. Ce qu'ils détestent, c'est ne pas savoir qui tire sur qui. L'incertitude. Le brouillard. La panique. Et dans tout ça, le secteur de l'armement, lui, vit sa meilleure vie : contrats géants, budgets militaires illimités et innovations technologiques nées dans les bunkers plutôt que dans les garages californiens.