🎯 Les 5 infos de la semaine

Fermer les yeux sur la géopolitique

Il y a une semaine, l’Iran annonçait la réouverture du détroit d’Ormuz, et les marchés terminaient la semaine en apothéose. Mais cette ouverture n’aura duré que quelques heures. En effet, les deux parties se sont rapidement accusées mutuellement de violer le cessez-le-feu. Résultat, l’Iran et les Etats-Unis continuent chacun leur blocus et les navires passent toujours au compte-gouttes. Dans ce contexte, le pétrole a repassé la barre des 100 dollars. Mais ce blocage n’empêche pas Wall Street d’avancer. Les indices américains ont inscrit de nouveaux records cette semaine.

Les semi-conducteurs et le reste du monde

Si les marchés actions s’accommodent des tensions géopolitiques, c’est aussi parce que le secteur des semi-conducteurs est inarrêtable. L’indice SOX en est aujourd’hui à 18 jours de hausse consécutive, sa plus longue série jamais enregistrée. Cette semaine, les publications de résultats ont encore confirmé la dynamique du secteur. SK Hynix a indiqué que la demande de puces mémoires resterait supérieure à l’offre pour les trois prochaines années. Chez Texas Instruments, le segment des centres de données a progressé d’environ 90% sur un an. Enfin, les prévisions d’Intel ont largement dépassé les attentes. Le titre s’est envolé vendredi à l’ouverture de Wall Street, pour atteindre un plus haut historique.

Grand oral pour Kevin Warsh

Cette semaine, c’était le grand oral pour Kevin Warsh, nommé par Donald Trump pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Fed. Durant son audition au Sénat, l’ancien gouverneur (2006-2011) a été très critique envers la Fed et estimé que celle-ci a besoin d’un "changement de cap". Jusqu’ici, sa nomination était toutefois bloquée par un sénateur qui demandait la fin de l’enquête du ministère de la Justice contre Jerome Powell. Ce vendredi, la procureure Jeanine Pirro a finalement demandé à ses services de clôturer cette enquête, qui portait sur les surcoûts liés à la rénovation du siège de la Fed.

Passage de relais chez Apple

C’est une annonce qui a pris tout le monde de court : l’emblématique patron d’Apple, Tim Cook, passera la main en septembre. John Ternus, actuel responsable des produits lui succédera. Tim Cook prendra la présidence du conseil d’administration. Aux commandes depuis le décès de Steve Jobs en 2011, Tim Cook a souvent été critiqué pour le manque d’innovation chez Apple. Mais il a fait de cette entreprise une incroyable machine à cash. Le chiffre d’affaires a progressé de 700% depuis sa prise de fonctions. Et selon les calculs de Zonebourse, l’entreprise a réalisé 750 milliards de dollars de rachat d’actions sur les 10 dernières années.

L’Ukraine sécurise un financement européen

En décembre, les dirigeants de l’UE s’étaient accordés sur un prêt de 90 milliards d’euros pour l’Ukraine. Mais le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, avait ensuite mis son veto. Sa défaite aux législatives, il y a deux semaines, a permis de débloquer la situation. Ce prêt devrait permettre de couvrir les deux tiers des besoins de l’Ukraine pour les deux prochaines années. Un soutien vital alors que le pays risquait d’être à court de liquidités cette année. Réunis jeudi et vendredi à Chypre pour un sommet informel, les 27 ont également adopté un 20ème paquet de sanctions contre la Russie.

Best of the rest

L'intelligence artificielle et le narcissisme vont-ils gouverner le monde ? Ou peut-être est-ce déjà le cas ? Plusieurs articles de la revue de presse hebdomadaire traitent du sujet. Il y a aussi de jolies photos, de belles histoires et quelques nouvelles du monde.

Le détroit d'Ormuz achemine toujours environ 20% du pétrole et du gaz mondial, et les perturbations d'avril ont ouvert un déficit d'approvisionnement de 11,1 millions de barils par jour. Les grands prestataires de services américains, les fabricants de tubes et de matériaux, ainsi que les acteurs spécialisés se retrouvent désormais au cœur de la valorisation de la sécurité énergétique… qui sont les gagnants et les perdants ?

Les actions de la semaine