🎯 Les 5 infos de la semaine

Gros coup de chaud pour un morceau de glace

La semaine commençait mal. Au cours du week-end, Donald Trump menaçait de droits de douane les pays européens ayant déployé des soldats au Groenland. Et ce alors qu’il réclame depuis des semaines la propriété de l’île, arguant d’enjeux de sécurité nationale. On en venait à se demander si les Etats-Unis allaient recourir à la force contre un allié de l’OTAN. Son passage à Davos a finalement abouti à une désescalade presque inattendue, grâce à un accord entre le président américain et le Secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte (un "framework" dont personne n’a vraiment compris ce qu’il y a derrière). L’air de la montagne sans doute.

L’indépendance de la Fed se joue à la Cour suprême

Cette semaine, les juges de la Cour suprême tenaient une audience pour examiner la légalité du licenciement de Lisa Cook par Donald Trump en août dernier. C’est bien plus que l’avenir d’une gouverneure de la Fed qui est en jeu, c’est l’indépendance de l’institution. Il faudra encore attendre plusieurs semaines avant le jugement, mais une issue favorable semble se dessiner pour Lisa Cook.

Intel baisse enfin

Porté par les prises de participation du gouvernement américain, de Softbank et de Nvidia, Intel n’en finissait plus de monter. Le titre gagne ainsi 150% sur un an. Mais les résultats publiés hier soir n’ont pas été à la hauteur des attentes. Les prévisions pour le premier trimestre font état d’un chiffre d’affaires au mieux en stagnation, au pire en contraction de 8%. Le tout alors que l’entreprise est désormais mieux valorisée que TSMC, comme le souligne ce matin The Information.

Le pari de Takaichi

Forte d’une cote de popularité élevée, Sanae Takaichi a convoqué des élections anticipées pour le 8 février. La Première ministre japonaise espère ainsi dégager une majorité plus claire au Parlement. Sur les marchés, les mesures de relance fiscale qu’elle promet ont encore fait remonter les taux longs. Le 40 ans a franchi la barre des 4% pour la première fois.

Crash et chute sans fin pour Ubisoft

-40% en une séance pour le titre. Ubisoft a encore pris une claque et n’en finit plus de couler. L’éditeur français de jeux vidéo a annoncé mercredi soir une vaste réorganisation et la suppression de six jeux. Une restructuration qui devrait entraîner une perte opérationnelle d’un milliard d’euros sur l’exercice en cours.

Best of the rest

La nomination du président de la Fed par Donald Trump se fait attendre. Pourtant, le président américain répète depuis des semaines qu’il a fait son choix et que l’annonce est imminente. Alors pourquoi fait-il durer autant le suspense ?

Le Stoxx Europe 600 - l’indice large européen - a enchaîné trois années de hausse sans progression des bénéfices. Pour poursuivre le rallye, 2026 doit rimer avec croissance des bénéfices.

L’interview de la semaine

Près de 250 ans après sa création, le spécialiste mondial des solutions d'assemblage s'est recentré sur ses deux principaux marchés, l'aéronautique et l'automobile, cédant fin 2025 la division médicale créée en 2010. Virtuellement désendetté par cette opération, le groupe entend plutôt repartir en conquête de parts de marché que retourner le montant de cette cession à l'actionnaire.

Le N°2 européen de la plaisance, qui fête ses 50 ans, a présenté ce 15 janvier ses perspectives aux investisseurs à l'issue d'un exercice 2024/2025 marqué par des résultats toujours très solides et de forts investissements en amont d'un nouveau cycle de croissance. Nous en avons profité pour faire le point avec son Directeur Général, Nicolas Gardies.

Les actions de la semaine