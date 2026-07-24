🎯 Les 5 infos de la semaine

Grosses sanctions pour les méga-caps

On peut apprendre quelque chose d’une publication et quelque chose d’autre de la réaction de marché. Ce que l’on a appris des résultats d’Alphabet, c’est que la croissance est très forte : le chiffre d’affaires de la division cloud bondit de 82% ! C’est une accélération notable par rapport au trimestre précédent, c’est bien au-dessus du consensus et on ne soulignera jamais à quel point ces chiffres sont fous pour une entreprise qui pèse déjà plus de 4 000 milliards de dollars. Ce que l’on a compris de la réaction de marché (-7%), c’est que cela n’est pas suffisant pour dissiper les craintes du marché face aux dépenses pharaoniques des hyperscalers. Alphabet a encore relevé sa prévision de Capex pour 2026, dans une fourchette de 195 à 205 milliards de dollars. Du côté de Tesla, les résultats sont plombés par le double effet de l’accélération des dépenses d’investissement et du recul du prix de vente moyen des véhicules. Le titre s’est effondré de 14.5% le lendemain de la publication.

De nouveaux méchants à bombarder ?

La tension continue à monter entre les Etats-Unis et l’Iran. Après la reprise des frappes quotidiennes, c’est un nouveau front qui s’est ouvert cette semaine. Les Houthis du Yémen ont annoncé imposer un blocus du détroit de Bab el-Mandeb. Or, celui-ci permettait jusqu’ici à l’Arabie Saoudite de contourner le détroit d’Hormuz et d’exporter une bonne partie de son pétrole. D’ores et déjà, plusieurs navires ont préféré faire demi-tour et passer par le canal de Suez pour rejoindre l’Asie. Le baril de pétrole a franchi les 100 dollars pour la première fois depuis fin mai.

Pause estivale pour la BCE

La BCE tenait jeudi sa dernière réunion avant la pause estivale. Le même jour, le baril de pétrole franchissait de nouveau la barre des 100 dollars. La flambée des prix de l’énergie est en effet le caillou dans la chaussure de Christine Lagarde. Si la BCE a maintenu ses taux inchangés, elle a néanmoins laissé la porte ouverte à un mouvement en septembre. Les marchés, de leur côté, anticipent désormais deux hausses de taux supplémentaires cette année. Enfin, il y a beaucoup de discussions ces derniers mois autour d’un possible départ anticipé de Christine Lagarde. Elle a indiqué lors de sa conférence de presse qu’elle resterait au moins jusqu’à la fin de l’année.

Le grand retour des droits de douane

Les droits de douane avaient disparu de l’actualité ces derniers mois. Ils sont en train de revenir en force. L'administration Trump a imposé de nouveaux droits de douane de 10 % et 12,5 % sur les marchandises en provenance de 60 partenaires commerciaux, dont l'Union européenne et la Chine. Et ce alors que la taxe mondiale de 10% imposée en avril arrivait à expiration. Cette semaine, Donald Trump a également imposé des droits de douane de 50% sur environ 20 milliards de dollars d'importations canadiennes. Enfin, il menace de taxer les médicaments génériques importés aux États-Unis à 100 % dans deux ans, puis à 200 % un an plus tard.

Un gros deal avec les saoudiens… déjà enterré

Mercredi, les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite ont annoncé un accord permettant au royaume de développer un programme nucléaire civil et ouvrant la voie à l’enrichissement de l’uranium sur le sol saoudien. Un accord qui ne comporte pas les garde-fous traditionnellement exigés par Washington pour éviter l’utilisation de ces technologies dans des programmes d’armement nucléaire. L’annonce a ravivé les craintes d’une prolifération nucléaire dans la région. Toutefois, Donald Trump a par la suite conditionné cet accord à la normalisation des relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et Israël. Or, cette perspective est lointaine.

Best of the rest

Une turbine à gaz commandée aujourd'hui auprès de Siemens ou GE Vernova ne sera livrée qu'en 2029, et si vous souhaitez la raccorder au réseau électrique régional, l'attente sera encore plus longue. Mais le déploiement de l'IA ne peut pas attendre 3 ou 4 ans de plus, c'est pourquoi la seule solution actuelle est l'autoconsommation : produisez votre propre énergie.

Il existe bel et bien un moyen de gagner à tous les coups sur les marchés, mais il est quasi inaccessible aux particuliers. Certaines firmes en ont fait leur marque de fabrique, déclenchant une guerre de la vitesse à coups de milliards et de lois de la physique.

La revue de presse de Zonebourse

Sanae Takaichi revendique ne dormir qu'entre 0 et 3 heures par nuit. Elle peut donc tenir notre chronique Bourse. Si les responsables politiques aiment mettre en scène leur dévotion totale, cette communication s'est retournée contre Sanae Takaichi et a provoqué un vif débat au Japon.