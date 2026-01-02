🎯 Les 5 infos de la semaine

Pas de trêve des confiseurs pour Donald Trump

Même loin de la Maison Blanche, il fait tourner la boutique. Donald Trump a passé les fêtes de fin d’année dans sa résidence de Mar a Lago, en Floride, tout en continuant ses activités de président. Sur le front diplomatique, il a reçu le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.

2025, l’année où tout a payé

Métaux, actions, taux… toutes ces classes d’actifs ont payé en 2025. Dans un environnement géopolitique instable, les métaux précieux ont affiché les meilleures performances. La palme revient à l’argent et ses 148% de progression. Les actions mondiales ont de leur côté affiché une troisième année de hausse consécutive, mais cette fois avec une sous-performance des Etats-Unis. Enfin, les obligations affichent leur meilleure année depuis 2020, dans un contexte de baisse des taux des banques centrales.

Une licence sous le sapin

Le gouvernement américain a accordé des licences à Samsung, SK Hynix et TSMC, leur permettant d’importer en Chine des équipements américains de fabrication de puces. Auparavant, ces entreprises bénéficiaient d’exemptions au titre du régime de "validated end user" (utilisateur final validé). Mais ce régime a pris fin au 31 décembre, obligeant les entreprises à solliciter des licences annuelles.

Une première frappe américaine sur le sol vénézuélien

Les Etats-Unis continuent à mettre la pression sur le Venezuela, et le régime de Nicolas Maduro. Selon la presse américaine, la CIA aurait effectué en décembre une première frappe terrestre sur le sol vénézuélien, ciblant un entrepôt utilisé par le gang Tren de Aragua pour stocker de la drogue et de la charger sur des navires à destination des Etats-Unis.

La Chine à la manœuvre

La Chine a effectué en début de semaine des manœuvres militaires autour de l’île de Taiwan dans le cadre d’un exercice intitulé "Mission Justice 2025". Ces manœuvres ont débuté 11 jours après l’annonce par les États-Unis d’un paquet d'aide militaire record de 11,1 milliards de dollars pour Taïwan. Et pour la première fois, l'armée chinoise a indiqué que ces exercices visaient à dissuader toute intervention extérieure.

Best of the rest

