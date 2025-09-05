Avec le sommet de l'Organisation de coopération de Shangaï (OCS) à Tianjin, puis une parade militaire à Pékin, la Chine se place plus que jamais au centre du jeu et en opposition à l'Occident. Mais à court terme, les marchés se focalisent plutôt sur les baisses de taux de la Fed, dont les probabilités ont encore augmenté après des chiffres de l'emploi décevants. Côté entreprises, Alphabet a remporté une importante bataille juridique, tandis que Kraft Heinz a annoncé sa scission.

🎯 Les 5 infos de la semaine

Parade à Pékin

C’est l’image forte de la semaine : Xi Jinping, entouré de Vladimir Poutine et Kim Jong-Un pour une commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale en forme de défi à l’Occident. Un défilé militaire qui clôture une importante séquence diplomatique pour la Chine. En début de semaine, Xi Jinping réunissait une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernements à Tianjin pour un sommet de l’organisation de coopération de Shangaï (OCS).

Moins de créations d’emplois, plus de baisse de taux ?

Les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles. Au mois d'août, les créations d'emploi ont été bien plus faibles qu'anticipé aux Etats-Unis. Mais Wall Street a réagi positivement, car cela renforce les anticipations de baisse de taux de la Fed. Si une baisse d'un quart de point le 17 septembre paraissait acquise, la question des 50 points de base pourrait revenir sur la table.

Chrome ne mettra pas les voiles

Semaine faste en bourse pour Alphabet. Un juge américain a refusé son démantèlement, levant ainsi une lourde incertitude. Google conserve Chrome et Android, maintient ses paiements à Apple et voit s’ouvrir la voie à l’intégration de Gemini dans de futurs iPhone. La capitalisation d'Alphabet atteint 2 800 milliards de dollars, soit un nouveau record.

Double casquette pour Miran

Auditionné jeudi par la commission bancaire du Sénat, Stephan Miran a indiqué qu'il conserverait son poste de conseiller à la Maison Blanche une fois nommé gouverneur de la Fed. Les démocrates dénoncent une atteinte à l'indépendance de l'institution, mais les républicains, majoritaires au Sénat, devraient confirmer sa nomination.

Divorce à l'amiable pour Kraft Heinz

Kraft Heinz va se scinder en deux d’ici fin 2026 : une entité tournée vers la croissance internationale sous la marque Heinz, et une autre axée sur la stabilité des cash-flows en Amérique du Nord. Mais la séparation ne résout pas l’échec de la fusion passée : absence de synergies, marges en recul et valorisation au plus bas, malgré un rendement de dividende maintenu à 6%.

Best of the rest

Donald Trump a ceci de formidable que le printemps dernier nous paraît déjà infiniment loin. Et il est vrai que les marchés ont connu bien des soubresauts en quelques mois. Du côté obligataire, les droits de douane avaient provoqué un sell-off début avril. Aujourd'hui, c'est la perspective de la remise en cause de ces mêmes droits de douane par la justice qui inquiète les investisseurs.

Chaque année, voire plusieurs fois par an, les grands indices boursiers sont révisés pour refléter l'évolution des marchés. Le 22 septembre 2025, les derniers ajustements des indices Euro Stoxx 50 et Stoxx Europe 50 entreront en vigueur. Au-delà des noms qui changent, ces mouvements traduisent des réalités économiques et financières. Ils ont des conséquences concrètes pour les entreprises concernées, comme pour les investisseurs.

La vidéo de la semaine

En 2025, il y a désormais plus d'ETF que d'actions cotées aux Etats-Unis… Oui, vous avez bien lu : plus de 4 300 produits financiers… et une machine qui pèse plus de 17 000 milliards de dollars dans le monde.

Les interviews de la semaine

Leader des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, le groupe SPIE se pose en acteur clé de la transition écologique. Depuis son retour en Bourse il y a dix ans, la société a remarquablement délivré ses plans successifs, avec une accélération du retour sur investissement boursier depuis 2022. L'annonce du plan 2025-2028 a séduit les investisseurs, de telle sorte que le titre se paie maintenant 12x son résultat opérationnel. Entretien avec le directeur financier, Jérôme Vanhove.

Pionnier du capital-investissement en France, LBO France s'est lancé en avril 2021 dans l'investissement coté en lançant France Développement, récemment rebaptisé Valboa Développement. La performance est au rendez-vous : depuis sa création, le fonds surperforme de plus de vingt points le CAC Mid & Small GR. Entretien avec le co-gérant de ce fonds franco-français.

