🎯 Les 6 infos de la semaine

La capitale de la finance a élu un socialiste

Donald Trump a un nouveau meilleur ennemi : Zohran Mamdani, 34 ans, socialiste revendiqué, élu cette semaine maire de New York. Après une campagne axée sur le coût de la vie, il a remporté l’élection avec 50.4% des voix. Wall Street, de son côté, joue la carte de l’apaisement, promettant de travailler avec lui, alors qu’il s’est dit favorable à des hausses d’impôts sur les plus aisés et les entreprises pendant sa campagne.

Le shutdown le plus long de l’histoire

Le compteur continue de tourner. Cette semaine, le record de 35 jours de 2019 a été battu, faisant du shutdown actuel le plus long de l’histoire. Avec 750 000 fonctionnaires en congé forcé, des vols annulés dans les aéroports, et des programmes d’aides alimentaires seulement en partie financés, les effets deviennent plus concrets chaque jour dans la vie des Américains.

Rendez-vous en décembre pour la Banque d’Angleterre

Jeudi, la Banque d’Angleterre a maintenu ses taux d’intérêt inchangés. Un vote toutefois serré ; 5 gouverneurs ont voté pour le statu quo et 4 pour une baisse des taux. Mais les commentaires d’Andrew Bailey laissent entrevoir une baisse en décembre. D’ici là, le ralentissement de l’inflation et la présentation du budget 2026, fin novembre, devrait apporter un peu plus de certitudes à la Banque d’Angleterre.

Les droits de douane à la Cour suprême

Mercredi, les juges de la Cour suprême ont tenu une audience afin d’examiner la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). C’est cette loi de 1977 que le président américain a utilisé pour la majorité de ses tariffs. La décision, qui est attendue au premier trimestre 2026, sera clé. A la fois pour la politique économique de Donald Trump, mais aussi pour l'étendue de son pouvoir.

1000 milliards de dollars pour Musk ?

Les actionnaires de Tesla ont approuvé le plan de rémunération d’Elon Musk cette semaine. Une rémunération conditionnée à l’atteinte d’objectifs ambitieux, qui ferait de Musk le premier "trillionaire" de l’histoire. Ces objectifs prévoient notamment la livraison de 20 millions de véhicules au cours des dix prochaines années, la mise en circulation d'un million de robotaxis, et l’atteinte d’une valorisation de 8 500 milliards de dollars pour Tesla.

Un point de bascule pour le marché du travail américain ?

En l’absence de données publiques pour cause de shutdown, les investisseurs se rabattent sur les enquêtes privées pour prendre le pouls de l’économie américaine. Cette semaine, celle menée par le cabinet Challenger a comptabilisé plus de 150 000 annonces de licenciements en octobre. C’est le pire mois d’octobre depuis 2003. De quoi renforcer les craintes quant au ralentissement du marché du travail américain.

Best of the rest

Depuis toujours, les taux d'intérêt servent de décor permanent aux marchés actions. Bien avant l'ère des réseaux sociaux et de l'information en continu, les banquiers centraux occupaient déjà une place centrale dans le jeu économique. Paul Volcker à la fin des années 1970, Alan Greenspan, puis Ben Bernanke en 2008, et aujourd'hui Jerome Powell : tous ont façonné l'environnement dans lequel évoluent les investisseurs. Leur influence est telle qu'aux Etats-Unis, le marché s'est habitué à l'idée d'un "Fed put", ce filet de sécurité implicite tendu par la banque centrale - pour le meilleur comme pour le pire. Mais pourquoi les taux d'intérêt ont-ils un tel impact sur les marchés actions ?

L’interview de la semaine

Partiellement privés d'indicateurs macroéconomiques en raison du shutdown aux Etats-Unis, les investisseurs doivent composer avec des niveaux de valorisation élevés dans l'IA, des risques de correction et des tensions croissantes entre Washington et Pékin, notamment autour des métaux stratégiques. De plus, le spectre de l'inflation continue de jouer les trouble-fête. Dans ce contexte mouvant, Pictet AM esquisse la carte d'un nouveau cycle économique riche en opportunités.