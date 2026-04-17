🎯 Les 5 infos de la semaine

Le marché a tourné la page

C’est officiel, le marché a tourné la page de la guerre en Iran. Cette semaine, les indices américains ont inscrit plusieurs records. Le Nasdaq est même sur une série de 13 séances consécutives de hausse. Même si les conséquences du conflit sont encore visibles, les marchés actions, eux, sont dans l’anticipation : le conflit est en train de se résoudre, la situation va peu à peu se normaliser. Une nouvelle rencontre entre les négociateurs américains et iraniens pourrait se tenir très prochainement à Islamabad. Le cessez-le-feu annoncé jeudi entre Israël et le Liban contribue aussi à faire redescendre la tension dans la région. Donald Trump a fait savoir qu’il recevrait le Premier ministre israélien et le président libanais à la Maison Blanche "au cours des quatre ou cinq prochains jours". La semaine s’est achevée en apothéose avec l’annonce par l’Iran de l’ouverture du détroit d’Ormuz.

Cadeaux fiscaux et gros pourboire

Refermer le dossier iranien permettrait en tout cas à Donald Trump de se concentrer davantage sur les sujets domestiques, alors que la guerre en Iran a accentué sa baisse dans les sondages. Cette semaine, il a d’ailleurs mis en avant ses baisses d’impôts, alors que les Américains sont en pleine tax season. C’était l’objet d’un déplacement dans le Nevada, jeudi. Plus insolite, les équipes de la Maison Blanche ont improvisé lundi une petite mise en scène au cours de laquelle une femme vêtue d'un t-shirt rouge "DoorDash Grandma", est venue frapper à la porte du Bureau Ovale pour livrer à Donald Trump sa commande McDonald’s. Mme Simmons a ensuite déclaré avoir économisé 11 000 dollars grâce aux baisses d’impôts de Trump. Auxquels elle peut ajouter les 100 dollars de pourboire laissés par le président.

Même Hermès…

En Europe, la semaine a été marquée par la déroute d’Hermès et de Kering. Les deux titres ont abandonné respectivement 8 et 9% mercredi. Pour Kering, c’est le signe que le rebond des ventes espéré par le marché avec l’arrivée de Luca de Meo va prendre du temps. C'était presque une évidence, mais le marché avait surjoué les espoirs de retournement en faisant s'envoler le titre il y a quelques mois. Du côté d’Hermès, une telle baisse est assez inhabituelle. Mais même le premier de la classe n’échappe pas aux turbulences qui frappent le secteur. Le luxe est en effet l’un des secteurs les plus pénalisés par le conflit au Moyen-Orient.

De la volatilité et des deals

Les banques américaines ont en revanche publié d’excellents résultats. Deux catalyseurs expliquent ces bonnes performances : les revenus des activités de trading (avec la volatilité que l’on connaît au premier trimestre) et les activités de fusions-acquisitions. Seul Wells Fargo, davantage exposé aux activités de banque de détail, a clairement déçu les investisseurs.

Une bascule politique pour l’Europe

Après 16 ans au pouvoir, Viktor Orban a été battu lors des élections législatives. Chef de file du parti de centre-droit Tisza, Peter Magyar, 45 ans, a remporté une victoire écrasante. Avec une majorité de 138 sièges sur 199 au Parlement, cet ancien du Fidesz aura tous les leviers pour réformer la Hongrie. Cette élection devrait aussi marquer un tournant dans les relations avec l’Union européenne, alors que Viktor Orban avait fait de l’opposition à Bruxelles son fonds de commerce. A court terme, la Hongrie devrait donc lever son veto sur le prêt de 90 milliards d’euros à l’Ukraine.

Best of the rest

La succession de Jerome Powell à la tête de la Fed est un chantier loin d'être achevé. L'audition de confirmation de Kevin Warsh au Sénat aura lieu la semaine prochaine, mais un sénateur républicain est toujours en mesure de bloquer le processus.

En 2012, quelques pays étaient au cœur de la crise des dettes souveraines qui a secoué l’Europe. De cette période, un acronyme est resté : les PIIGS (Portugal, Italie, Irlande, Grèce, et Espagne). Mais depuis, ces pays ont pour la plupart assaini leurs finances publiques. Désormais, ce sont trois pays qui font l’objet d’une attention particulière des marchés : la France, le Royaume-Uni et l’Italie.

Les actions de la semaine