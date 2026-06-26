🎯 Les 5 infos de la semaine

Le défilé continue au 10 Downing Street

Très affaibli après la défaite de son parti aux élections locales début mai, les jours de Keir Starmer au 10 Downing Street étaient comptés. Lundi, le Premier ministre britannique a annoncé sa démission. Seul en lice au sein du Parti travailliste, Andy Burnham, devrait lui succéder, mi-juillet. Le maire du Grand Manchester, qui vient tout juste de faire son retour au Parlement, aura fort à faire pour tenter de sortir le pays d’une instabilité politique chronique. En effet, il deviendra le 7ème Premier ministre britannique depuis le Brexit. Clin d’œil de l’Histoire, cette semaine marquait les 10 ans de la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Les canons Caesar arrivent en Bourse

Après des mois de tractations en coulisses, KNDS a annoncé cette semaine son introduction en Bourse. Une opération qui devrait permettre de lever 15 milliards d’euros, soit la plus importante IPO de l’année en Europe. Issu de la fusion de l’allemand KMW et du français Nexter en 2015, le dossier fait l’objet d’une attention particulière, à Berlin comme à Paris. La prise de participation du gouvernement allemand à hauteur de 40% a permis de lever le principal point de blocage. La première cotation est attendue début juillet. Le groupe de défense aura une double cotation à Paris et à Francfort, et son siège sera aux Pays-Bas.

Il y a de la marge chez Micron

Encore des résultats phénoménaux pour Micron. L’entreprise américaine profite toujours de la pénurie de puces mémoire, qui lui offre un important pricing power. Sur le dernier trimestre, l’entreprise a affiché une marge brute de… 85% ! Jeudi, l’action s’est envolée de 16% à Wall Street. Et, depuis le début de l’année, le titre a progressé de 325%. C’est la deuxième meilleure performance du S&P 500 en 2026, derrière Sandisk (+884%).

Moins d’inflation… et plus de hausses de taux

Les perspectives s’améliorent sur le front de l’inflation. Le PCE du mois de mai est ressorti légèrement en dessous des attentes. Surtout, la chute des cours du pétrole, consécutive à l’accord entre les Etats-Unis et l’Iran laisse espérer que le pire est derrière nous. Cette semaine, les prix du pétrole sont revenus à leur niveau d’avant-guerre. Et pourtant, les traders continuent à anticiper une Fed plus hawkish. D’une part, parce que Kevin Warsh s’est montré assez ferme pour son premier meeting. Et d’autre part, parce que l’économie américaine est toujours très dynamique, ce qui pourrait contribuer à maintenir l’inflation au-delà de la cible de la Fed (2%). Les marchés anticipent désormais une première hausse de taux en septembre.

Le groupe vit bien

Mercredi, Donald Trump s’est rendu au Sénat pour un déjeuner très tendu avec la majorité républicaine. Depuis des semaines, Trump échoue à faire passer le Save America Act, une loi qui durcirait les règles électorales. En représailles, le président américain a suspendu la signature d’une loi bipartisane sur le logement. Mais ce blocage est en grande partie la conséquence de ses choix. En effet, ces dernières semaines, plusieurs sénateurs Républicains ont été défaits lors de primaires par des candidats soutenus par Trump. Ils ne feront donc aucun cadeau au président d’ici à la fin de leur mandat en novembre.

Best of the rest

Kevin Warsh est arrivé à la tête de la Fed en promettant un "changement de régime". Pour son premier meeting, il a déjà lancé un chantier important : la communication. Une entrée en matière qui laisse les marchés face à une petite révolution : une Fed moins transparente.

La canicule en France provoque un intense débat sur la climatisation, qui ne passe pas inaperçue outre-Atlantique. Mais il n'y a pas que sur la climatisation que les Européens et les Américains ont des vues différentes. A tel point que Donald Trump n'a plus d'alliés parmi les dirigeants européens. On en parle dans la revue de presse de la semaine.

Les actions de la semaine