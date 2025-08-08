Dans la rubrique transferts, la Fed a un nouveau gouverneur : l'actuel président du Comité des conseillers économiques de la Maison Blanche, Stephen Miran. Le camp des colombes gagne donc un membre. Pour le reste, de l'Inde au Brésil en passant par la pharma, tout le monde est sous la pression de Donald Trump.

🎯 Les 6 infos de la semaine

Liberation Day, saison 2

Les marchés actions ont plutôt bien digéré l'entrée en vigueur des nouvelles règles du jeu du commerce mondial, en attendant d'y voir plus clair sur leur impact réel. Les droits de douane américains version août 2025 se situent à leur plus haut niveau depuis un siècle, entre 17 et 20%, contre 2,5% au 1er janvier.

Trump veut virer le CEO d'Intel

Trump exige la tête du nouveau patron d’Intel, Lip-Bu Tan, accusé de liens trop étroits avec la Chine, jetant un pavé dans la guerre des puces américaines. L'intéressé serait, de surcroît, en désaccord avec une partie de son conseil d'administration sur la stratégie à tenir.

Fronde contre les droits de douane

Les frondes indienne et brésilienne contre les droits de douane américains semblent rapprocher les deux pays, dont les dirigeants se sont entretenus pour évoquer la situation. Cette semaine, l’Inde s’est vu imposer 25% de droits de douane additionnels par Washington ; des sanctions secondaires pour ses achats de pétrole russe. La Chine, la Russie et l'Afrique du Sud pourraient aussi être tentées de faire bloc, malgré les divergences au sein des BRICS.

Palantir, quintessence de l'IA ?

Semaine faste pour Palantir, dont les résultats ont explosé en hausse et dont le narratif continue à séduire les investisseurs, malgré des niveaux de valorisation obscènes. Le titre a passé la marque des 430 milliards de dollars de capitalisation pendant la semaine, ce qui la fait rentrer dans le Top 20 américain.

La pharma anesthésiée

Le secteur pharmaceutique est le moins performant de l'année en bourse. La faute à son profil défensif mais surtout aux promesses de Donald Trump de taper fort sur la rente médicamentaire. Les labos sont dans le collimateur de la Maison Blanche, qui devrait en faire son prochain punching-ball.

Un conseiller de Trump nommé à la Fed

La démission d’Adriana Kugler de son poste de gouverneur de la Fed la semaine dernière a offert à Donald Trump la possibilité de renforcer son influence au sein de l’institution. Le président américain a nommé son conseiller Stephen Miran pour la remplacer. Un gouverneur "temporaire" dont le mandat expire en janvier 2026. La question de la succession de Jerome Powell reste ouverte. Son mandat de président expire en mai prochain.

La vidéo de la semaine

L'idée d'une bulle IA hante de plus en plus les investisseurs. Dans le S&P 500, 10 valeurs pèsent autant que les 490 autres réunies. Les groupes cotés se sentent obligés d'exhiber un "plan IA" devant leurs actionnaires… Vous sentez la surchauffe venir ?

