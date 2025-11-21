🎯 Les 5 infos de la semaine

MBS fait ses courses à Washington

Donald Trump avait déjà réservé son premier voyage officiel à l’Arabie Saoudite. Cette semaine, c’est lui qui a reçu en grande pompe le prince héritier, Mohamed ben Salmane. L'Arabie saoudite s'est engagée à investir près de 1 000 milliards de dollars aux États-Unis, tandis que les Etats-Unis vont fournir des F35 et ont autorisé l’exportation de 35 000 puces Blackwell à destination de l’Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis.

Nvidia ne suffit pas

Les résultats exceptionnels de Nvidia ne suffisent pas à relancer les marchés, et à effacer les craintes de bulle sur l’IA. Après ses résultats, le titre a ouvert en hausse de 5%, mais a finalement terminé en baisse de 3%. Pourtant, le chiffre d’affaires a progressé de 62% sur les trois derniers mois. Un taux de croissance impressionnant pour une valeur qui est déjà la première capitalisation mondiale.

L’emploi ne nous en dit pas plus

Le rapport sur l’emploi du mois de septembre, publié seulement cette semaine à cause du shutdown, a enfin livré son verdict. Les créations d’emploi ont largement dépassé les attentes, à 119 000 contre 51 000 attendus. En revanche, le taux de chômage poursuit sa remontée, à 4.4%. Des données qui ne sont donc pas de nature à réconcilier les membres de la Fed, divisés sur la pertinence d’une nouvelle baisse de taux en décembre.

Une semaine à 400 milliards pour les cryptos

Le sell-off se poursuit sur le complexe crypto. Le Bitcoin est désormais en baisse de 30% depuis son record début octobre. Selon Bloomberg, le Bitcoin se dirige vers son pire mois depuis juin 2022. Au total, c’est 400 milliards de dollars de capitalisation boursière qui ont été effacés avec la baisse de la semaine sur l’ensemble des cryptos.

Un nouveau plan de paix pour l’Ukraine ?

Américains et Russes ont dévoilé cette semaine un nouveau plan de paix, très favorable à Moscou. Le plan en 28 points prévoit notamment des cessions de territoire par l’Ukraine, la réduction de la taille de son armée, ainsi qu’un renoncement à rejoindre l’OTAN. En l’état, la proposition semble inacceptable. Mais les Américains semblent décider à faire pression, à un moment où le président Zelensky est affaibli par un scandale de corruption. Selon Reuters, les États-Unis menacent de cesser le partage de renseignements et la fourniture d'armes à l’Ukraine.

Best of the rest

Bank of America a publié cette semaine la dernière édition de son enquête auprès des gérants. Le constat dressé est assez paradoxal : le positionnement est clairement haussier, mais les craintes d'une bulle autour de l'IA sont fortes.

Le sport a toujours été un élément essentiel de la culture mondiale. Ces dernières années, il s'est distingué comme une classe d'actifs à part entière, ce qui n'a pas manqué d'attiser la curiosité des fonds de capital investissement.

