🎯 Les 5 infos de la semaine

Mettre le paquet pour le 14 juillet

Près de 6 700 soldats à pied, 98 avions, 31 hélicoptères, 315 véhicules : pour son dernier 14 juillet en tant que chef de l’Etat, Emmanuel Macron a voulu mettre le paquet, en organisant un défilé d’une ampleur inédite sur les Champs-Elysées. L’occasion pour lui de rappeler son bilan et le doublement du budget des armées depuis 2017. Surtout, le président français était entouré de 25 chefs d’état de la coalition des volontaires. Une mise en scène qui visait à afficher l'unité de la coalition et à réaffirmer son soutien à l'Ukraine. La veille, le président français avait annoncé, pour la première fois, le transfert de licences de production à l’Ukraine.

Un peu de répit pour la Fed

Les statistiques d’inflation publiées cette semaine permettent à la Fed de souffler. Le CPI a marqué son premier reflux depuis 2020. Le PPI, est également ressorti en dessous des attentes. Des chiffres qui ne sont pas liés qu’aux prix de l’énergie. Pour la Fed, c’est évidemment une bonne nouvelle car l’hypothèse d’une hausse de taux en juillet commençait sérieusement à faire son chemin. A court terme, ces chiffres permettent à la Fed de s’acheter du temps : ce sera un statu quo en juillet. Mais l’inflation reste au-dessus de la cible depuis maintenant 5 ans et le débat sur les hausses de taux reste d’actualité. Cette semaine, plusieurs membres de la Fed se sont dit prêts à passer à l’action si l’inflation ne reflue pas suffisamment vite.

Une grande année pour les banquiers de Wall Street

Encore des résultats records pour les banques américaines, portés ce trimestre par les activités de trading. Selon le Wall Street Journal, à ce rythme, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America et Citigroup devraient réaliser 180 milliards de dollars de profits sur ce segment en 2026. L’autre moteur de cette performance, ce sont les introductions en Bourse. 2026 devrait être une grande année de ce point de vue. Et c’est une aubaine pour les banques.

Les semi-conducteurs ont perdu le fil

La correction des stars de la cote s’est poursuivie cette semaine. Les excellents résultats d’ASML et de TSMC n’y ont rien changé. Les attentes sont déjà très élevées et les plans d’investissement massifs poussent les investisseurs à la prudence. Un nouveau modèle d’IA, Kimi3, lancé par une start-up chinoise a aussi ravivé les craintes d’un nouveau moment Deepseek, et prolongé le sell-off vendredi.

L’été sera chaud

Nouvelle semaine de tension au Moyen-Orient, avec des échanges de frappes quotidiens entre les Etats-Unis et l’Iran. Le mémorandum d’entente, signé il y a tout juste un mois, n’est plus qu’un lointain souvenir. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump penche pour une extension des opérations militaires américaines, ce qui pourrait inclure le déploiement de forces terrestres pour s'emparer d'îles iraniennes ou le bombardement d'un site fortifié susceptible d'être utilisé pour des activités nucléaires clandestines. Reuters, de son côté, rapporte que les Iraniens auraient demandé aux Houthis du Yémen de se préparer à fermer le détroit de Bab el Mandeb si les Américains frappaient leurs infrastructures énergétiques. Dans ce contexte, le baril de Brent est remonté autour des 85 dollars, laissant les banques centrales sous pression.

Best of the rest

Les hyperscalers ont pris un pari : celui de dépenser des montants colossaux pour développer leurs infrastructures IA. Si personne n'est certain de la rentabilité de ces investissements, une chose est sûre : il faudra les financer.

Pendant que Wall Street s'enivre de silicium, une partie de la fortune créée par l'intelligence artificielle atterrit dans les grands magasins de luxe en Asie. Bernstein y voit un "effet richesse IA" capable de doper les ventes du deuxième trimestre. De quoi réveiller un secteur qui somnole ?

La revue de presse de Zonebourse

Cette semaine, l'IA est (encore) partout. Elle écrit avec des tics, menace nos boulots, angoisse ses propres patrons et sème la pagaille chez Elon Musk. Le reste ? Wall Street qui apprend à lire Washington, deux pétromonarchies qui se disputent 3 000 milliards, la Chine qui détrône la France sur le foie gras (oui), et de quoi s'évader entre la Côte d'Azur des ultra-riches et l'effondrement (ou pas) de l'âge du bronze.