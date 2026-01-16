🎯 Les 5 infos de la semaine

Powell contre-attaque

Cette fois, il ne se laisse pas faire. Après avoir reçu une citation à comparaitre devant un grand jury - une étape préalable à de possibles inculpations - Jerome Powell a dénoncé dans une rare vidéo un "prétexte" destiné à accentuer la pression sur la Fed pour qu'elle baisse davantage les taux. La Maison Blanche utilise surtout les dépassements de coûts liés à la rénovation du siège de la Fed pour pousser Jerome Powell vers la sortie. La séquence marque en tout cas un vrai changement de posture du patron de la Fed, qui avait jusqu’ici plutôt éviter l’affrontement avec le président.

Iran, Groenland et… médaille de la paix

Après la capture de Nicolas Maduro il y a deux semaines, tout le monde se demande qui sera la prochaine cible de Donald Trump. Cette semaine, il a continué à mettre la pression sur l’Iran (où le régime réprime durement les manifestations), et le Groenland. Ce qui ne l’a pas empêché de recevoir la médaille du prix Nobel de la paix. C’est le cadeau que lui a offert l’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado lors de sa visite à la Maison Blanche, dans une tentative de s’attirer les faveurs du président américain.

Une barre trop haute pour les banques américaines ?

Les banques américaines ont ouvert la saison des résultats. Leurs publications, plutôt de bonne facture, n’ont toutefois pas emballé les investisseurs. Après deux années de forte progression du secteur, la barre semblait un peu haute. Dans le même temps, le secteur a été pénalisé par la menace de Donald Trump de mettre un plafond de 10% pour les taux d’intérêt sur les cartes de crédit. Seuls Morgan Stanley et Goldman Sachs, davantage tournés vers les activités de banque d’investissement, ont tiré leur épingle du jeu.

Un nouveau palier symbolique pour Alphabet

Après une progression de 65% en 2025, le titre continue sur sa lancée. Alphabet a ainsi franchi cette semaine le seuil des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le groupe est solidement installé à la place de deuxième capitalisation mondiale, derrière Nvidia (4 500 milliards de dollars).

La folie des puces reprend

Le secteur des semi-conducteurs est sur le devant de la scène en ce début d’année. Cette semaine, ce sont les résultats de TSMC qui ont entretenu la dynamique. Un momentum qui bénéficie notamment aux équipementiers européens. ASML a ainsi dépassé les 500 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Best of the rest

L'avenir des droits de douane réciproques de Donald Trump est suspendu à la décision de la Cour suprême, qui devrait bientôt rendre son jugement. Si les observateurs s’attendent à une invalidation par la Cour suprême, le maintien des droits de douane pourrait bien être le meilleur scénario pour les marchés.

Les investissements massifs dans l'IA et les baisses d'impôts devraient permettre une réaccélération de la croissance américaine en 2026. Avec le risque d’une économie en surchauffe.

L’interview de la semaine

Créé en 2000, le cabinet de recherche indépendante IDMidcaps aide les gérants de fonds à détecter les petites et moyennes valeurs offrant le meilleur rapport qualité/valorisation dans une perspective moyen-long terme. Une approche devenue assez originale dans un marché où le momentum à court terme et la gestion indicielle ont pris le dessus sur la valorisation intrinsèque des entreprises.

Les actions de la semaine