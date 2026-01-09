Donald Trump a monopolisé l'attention en 2025. Il est parti sur les mêmes bases en 2026.

🎯 Les 5 infos de la semaine

Les Etats-Unis aux commandes

Après la capture de Nicolas Maduro, il y a une semaine les Etats-Unis sont aux commandes. Donald Trump a annoncé que le Venezuela va céder jusqu’à 50 millions de barils de pétrole, ce qui représente au cours actuel 2.8 milliards de dollars. Ce vendredi, il rencontrera les patrons du secteur pétrolier, puis l’opposante Maria Corina Machado la semaine prochaine. Au-delà du Venezuela, les Etats-Unis ont arraisonné un pétrolier battant pavillon russe au large de l’Islande, tandis que Donald Trump a réitéré ses menaces d’annexion du Groenland, et de frappes contre l’Iran.

Attaque et défense

Semaine mouvementée pour les acteurs de la défense américaine. Leurs actions ont d’abord baissé après les attaques de Donald Trump. Ce dernier les accuse de trop récompenser leurs dirigeants et leurs actionnaires, au détriment de l’investissement dans la production. Puis, le président américain a annoncé son intention de faire passer le budget de défense à 1 500 milliards de dollars en 2027, soit une augmentation de plus de 50%.

Un marché de l’emploi figé

Le marché du travail américain reste assez figé, toujours dans ce fameux équilibre "low hiring, low firing" (peu de créations d’emploi, peu de licenciements). Mercredi, l'enquête ADP a recensé 41 000 créations d'emplois dans le secteur privé, contre un consensus Bloomberg de 50 000. Jeudi, l’enquête Challenger a montré que les plans de licenciement des entreprises américaines ont atteint un plus bas de 17 mois. Le rapport sur l’emploi du mois de décembre a pour sa part fait état de moins de créations d’emploi qu’attendu, mais le taux de chômage a baissé de deux dixièmes, à 4.4%.

Un nouveau géant des mines ?

Glencore et Rio Tinto ont entamé des pourparlers en vue d'un rachat du premier par le second. L’accord donnerait naissance au premier groupe minier mondial, pour une valorisation de près de 207 milliards de dollars.

Pas de nouvelles des tariffs

Les investisseurs attendaient des nouvelles de la Cour suprême, qui doit se prononcer sur la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump au titre de l’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) de 1977. En novembre, Zonebourse avait détaillé les enjeux de l’affaire, quelques jours avant l’audience à la Cour suprême. Audience durant laquelle les juges s’étaient montrés sceptiques sur les arguments avancés par l’administration Trump. C’est pourquoi les investisseurs jugent la probabilité d’une annulation élevée. Si tel est le cas, la grande question sera celle du remboursement des droits de douane, tandis que le président américain dispose d’autres bases légales pour réimposer des tariffs. Mais la Cour suprême n'a finalement pas rendu de décision dans cette affaire ce vendredi.

Best of the rest

Alors que le mandat de Christine Lagarde à la tête de la BCE expire en octobre 2027, la bataille pour sa succession est lancée. Au-delà de la présidence de l’institution, c’est la majorité du directoire de la BCE qui sera renouvelée d’ici à fin 2027.

Nouveau président, avenir de Powell, licenciement de Lisa Cook… Zonebourse détaille les 5 principaux enjeux pour la Fed en 2026.

Les actions de la semaine