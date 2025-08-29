Nvidia a publié des résultats exceptionnels, sans toutefois convaincre les marchés. Plus inattendue, l'annonce de François Bayrou d'un vote de confiance le 8 septembre. Donald Trump, de son côté, continue à mettre la pression sur la Fed, tandis que la Chine revient sur le devant de la scène.

🎯 Les 5 infos de la semaine

La vengeance est un plat qui se mange froid

Donald Trump a viré la gouverneure de la Fed Lisa Cook, l’accusant de fraude sur des prêts hypothécaires. L'intéressée a contre-attaqué en justice pour faire déclarer son limogeage illégal. Cet épisode vient renforcer la guerre ouverte entre la Maison Blanche et la Fed, accusée de maintenir des taux d’intérêts trop élevés.

Nvidia ? Non rien

La star boursière a publié des résultats trimestriels hors normes, une fois de plus. Le marché a d'abord fait mine d'être déçu, mais la publication a écarté les principales craintes sur un ralentissement du secteur. Le patron de l'entreprise voit toujours un avenir radieux pour le développement de l'intelligence artificielle.

French turmoil

En France, François Bayrou a engagé la responsabilité de son gouvernement sur un vote de confiance, prévu le 8 septembre. Un pari risqué : il a de fortes chances de le perdre. Une annonce qui a fait décrocher la Bourse de Paris et remonté les taux sur de la dette française. Mais, à ce stade, les réactions de marché restent contenues.

CSI 300 on fire

La bourse chinoise continentale a le vent en poupe. L'indice CSI 300 a gagné 10% au mois d'août, soit la meilleure performance des grands marchés boursiers. C'est son plus gros gain depuis 11 mois, puisque septembre 2024 avait été marqué par une envolée de 21%. Cette vigueur intervient alors que le bras de fer douanier sino-américain est loin d'être terminé.

Axe du Chaos

Les analystes occidentaux parlent d’"Axe du Chaos". Pour Xi Jinping, c’est une nouvelle alliance. Le 3 septembre à Pékin, lors d’un défilé militaire d’envergure, le président chinois accueillera les dirigeants de la Russie, de la Corée du Nord, de l’Iran et du Myanmar. Un défi géopolitique lancé à l’Occident.

Best of the rest

Après des mois à temporiser sur les baisses de taux, Jerome Powell a clairement ouvert la porte pour la réunion de septembre. Ce pivot à Jackson Hole a été salué comme il se doit à Wall Street. Mais même si la Fed s'engage dans cette voie, rien ne garantit que les taux d'intérêt sur la dette américaine ou les prêts immobiliers baisseront.

En panne de croissance depuis le Covid, Apple doit innover de nouveau et prendre des risques pour séduire à la fois les consommateurs et les investisseurs. Apple peut-il encore réinventer l'avenir ?

L’interview de la semaine

Le fonds HMG Africa Picking Fund investit depuis une dizaine d'années dans les small et mid caps africaines. Il peut également être amené à investir dans des sociétés cotées en Europe très exposées à l'Afrique. Après des débuts difficiles, le recentrage opéré depuis près de cinq ans par le plus accessible des fonds français 100% investi sur cette thématique porte ses fruits. Entretien avec Ouissem Barbouchi, président d'Obafrica, conseil du fonds HMG Africa Picking.

Les actions de la semaine