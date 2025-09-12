🎯 Les 6 infos de la semaine

Un influenceur conservateur américain abattu

L’influenceur conservateur Charlie Kirk, proche de Donald Trump, a été abattu mercredi. Il était le cofondateur de Turning Point USA, la plus grande organisation de jeunesse conservatrice du pays. Un tireur posté sur un toit l’a touché, alors qu’il participait à un événement organisé dans une université de l’Utah. Selon Reuters, les États-Unis traversent actuellement la période de violence politique la plus soutenue depuis les années 1970.

A qui le tour ?

Comme attendu, François Bayrou a perdu lundi le vote de confiance, entraînant la chute de son gouvernement. Cette fois, Emmanuel Macron n'a pas tardé à réagir, en nommant Sébastien Lecornu pour le remplacer. Sur le fond, la problématique reste toujours la même : faire voter un budget qui permet de réduire le déficit, dans une assemblée divisée en trois blocs. Tout cela au moment où les agences de notation s'apprêtent à réévaluer la note de la France.

Un nouveau champion de l’IA

244 milliards de dollars. C’est la capitalisation boursière gagnée par Oracle sur la séance de mercredi, après une hausse de 36%. Un mouvement jamais vu sur une journée pour une valeur de cette taille. La raison de cette emballement ? Des résultats trimestriels en forme de "wake-up call" pour Wall Street : Oracle fait partie des grands gagnants de l’IA, alors qu’elle trainait jusqu’ici l’image d’une valeur tech un peu démonétisée.

La fin des baisses de taux pour la BCE ?

Sans surprise, la BCE a laissé ses taux inchangés pour la deuxième réunion consécutive. Avec un taux de dépôt à 2%, la BCE estime être bien positionnée. Les marchés n’anticipent désormais plus de baisses de taux supplémentaires. A moins que les données ne prouvent que la BCE doit être plus accommodante.

Des données à déchiffrer

Une forte révision à la baisse des créations d’emploi (-911 000), des prix à la production nettement en dessous des attentes, et des prix à la consommation qui continuent leur remontée. Difficile de savoir où en est l’économie américaine avec ces trois statistiques. Jerome Powell nous donnera sa réponse mercredi, à l’issue de la réunion de la Fed. Pour les marchés, une seule conclusion s’impose : la Fed va baisser les taux trois fois d’ici à la fin de l’année.

Apple ne fait plus rêver

C’est un maronier de la rentrée, Apple a dévoilé cette semaine ses nouveaux produits. Principale nouveauté : l’iPhone Air, le smartphone le plus fin du marché. De quoi susciter à nouveau l’enthousiasme des consommateurs ? Le marché semble en douter, compte de la réaction négative sur le titre. D’autant qu’aucune nouveauté d’ampleur n’a été dévoilée sur l’IA.

Best of the rest

Les marchés actions américains enchaînent les records, portés par les valeurs stars de l'IA. Un rallye concentré sur quelques valeurs et une seule thématique. Mais l'IA n'est pas qu'une bulle qui enthousiasme Wall Street. Les centaines de milliards de dollars d'investissement déployés portent la croissance du PIB. Et ont aussi des effets de bord négatifs.

+39% depuis le début de l'année. L'or est un des actifs les plus performants en 2025. Si les raisons d'acheter de l'or ne manquent pas, le métal jaune n'a jamais été aussi cher.

La vidéo de la semaine

L'incroyable histoire d'Eightco, une petite boîte qui faisait du carton et de l'inventaire e-commerce… et qui en une journée s'est transformée en starlette des marchés crypto avec une performance hallucinante de +5600% !

Les interviews de la semaine

Après des années de croissance rentable sans fausse note, Delta Plus marque le pas. Mais l’ETI familiale est en train de se doter des moyens de relancer sa conquête à l'échelle mondiale de la fourniture et fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI). Un marché encore très atomisé que Delta Plus souhaite continuer de consolider en attendant une reprise des volumes de vente en Europe.

Pionnier du capital-investissement en France, LBO France s'est lancé en avril 2021 dans l'investissement coté en lançant France Développement, récemment rebaptisé Valboa Développement. La performance est au rendez-vous : depuis sa création, le fonds surperforme de plus de vingt points le CAC Mid & Small GR. Entretien avec le co-gérant de ce fonds franco-français - ils se font rares…- alors que notre pays renoue avec la crise politique.

Les actions de la semaine