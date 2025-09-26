🎯 Les 5 infos de la semaine

L’ONU en panne

Les dirigeants de la planète étaient cette semaine à New York pour l’Assemblée Générale des Nations Unies. Les images que l’on retiendra de cette 80ème édition ? Un président américain bloqué sur un escalator, et un président français bloqué dans les embouteillages. A l’image d’une institution qui peine à faire émerger des solutions.

L’entre soi de l’IA

Nvidia a annoncé cette semaine un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI, qui servira en partie… à acheter des puces Nvidia. Un nouvel exemple des nombreux liens croisés entre les entreprises de l’écosystème IA aux Etats-Unis. Il devient difficile de s’y retrouver tant les annonces d’investissements pleuvent. Si la question de la rentabilité se posera inévitablement, les investisseurs continuent pour l’instant à acheter cette histoire.

Le comeback des droits de douane

Ils vous avaient manqué ? Ils sont de retour. Après plusieurs semaines de relatif calme sur le front commercial, Donald Trump a annoncé une nouvelle série de droits de douane. 100% sur les médicaments brevetés importés, 25% sur les poids-lourds, 50% sur les armoires de cuisine et lavabos, et 30% sur les meubles tapissés. Des mesures dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er octobre.

Embouteillage au capital d’Intel

Après la prise de participation de 10% du gouvernement américain et celle de 4% de Nvidia, de nouveaux investisseurs pourraient entrer au capital d’Intel. Mercredi, Bloomberg a révélé qu’Intel aurait approché Apple et jeudi le Wall Street Journal a indiqué qu’Intel a sollicité TSMC en vue d'investissements dans la production ou d'un partenariat. Intel est à nouveau au centre du jeu et le titre en bénéficie, avec un gain d’environ 20% cette semaine.

Zéro changement pour la BNS

Ce jeudi, la Banque nationale suisse a maintenu son taux directeur à 0%, conformément aux attentes. Mais un retour aux taux négatifs n'est pas à écarter, alors que les négociations commerciales avec Washington s'enlisent, mettant sous pression une économie dépendante des exportations.

Best of the rest

Des records tous les jours, et des valorisations extrêmes, la course en avant de Wall Street pose inévitablement la question de la bulle. Mais ce que l'histoire nous enseigne, c'est que l'un des principaux risques pour les investisseurs est de vendre trop tôt, et ainsi de manquer une grande partie de la hausse.

La semaine dernière, la Fed a repris les baisses de taux, après plusieurs mois de pause. Deux autres réductions de 25 points de base sont clairement indiquées d'ici à la fin de l'année. La Fed est en mode "risk-management" : face aux risques sur le marché de l'emploi, elle préfère accommoder un peu la politique monétaire. Mais prend le risque de laisser filer l'inflation.

La vidéo de la semaine

L'or flambe en 2025 : +40% depuis janvier, un record historique à 3 700 dollars l'once, et certains voient déjà 5 000 dollars. Alors, est-ce la fin du game ou le début de la suite ? Faut-il encaisser ou charger la mule ?

Les interviews de la semaine

Après deux exercices 2023 et 2024 compliqués, l'ESN Aubay montre des signes de reprise. L'été dernier, le groupe a annoncé sa 31ème acquisition, un mouvement stratégique qui enthousiasme particulièrement son management. Rencontre avec David Fuks, Directeur Général Délégué.

Quelques semaines après l'annonce d'une montée au capital de ses cadres dirigeants, l'équipementier automobile Delfingen publie des résultats semestriels supérieurs aux attentes. Les quelques branches taillées dans cette ETI qui pris racine dans le Doubs en 1954 l'ont donc rapidement revigorée. La vigilance reste pourtant de mise sur un marché où le vent peut tourner rapidement. Entretien avec le responsable des finances du Groupe.

Issue d'une grande famille bancaire française, la société de gestion Philippe Hottinguer a confié son fonds Abacus Discovery à Edwin Faure en 2021. Venu de Gay-Lussac, Edwin Faure a repris en main le fonds, en appliquant une méthodologie qui porte ses fruits. Entretien.