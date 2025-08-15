Zonebourse pourra bientôt générer automatiquement son récap de la semaine. Car chaque vendredi, le bilan est toujours le même : les indices américains ont inscrit de nouveaux sommets. A ce stade, rien ne semble en mesure de faire dérailler le train de la hausse. Ni une statistique d'inflation plus élevée que prévu, ni une taxe sur certaines valeurs stars de la tech.

🎯 Les 5 infos de la semaine

Rien n’arrête Wall Street

A chaque semaine ses records pour Wall Street. Même un chiffre d’inflation plus élevée qu’attendu aux Etats-Unis n’a pas entamé la confiance des investisseurs quant à une baisse de taux de la Fed en septembre. Le S&P500 est en hausse de 10% depuis le début de l’année, et de 28% depuis son point bas début avril.

L’Alaska pour faire redescendre la température ?

Pour la première fois depuis 2019, Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent en personne. Le président américain cherche toujours à mettre fin au conflit en Ukraine mais rien ne dit que la rencontre en Alaska sera décisive, de l’aveu même de la Maison Blanche cette semaine.

Un soutien de poids pour Intel ?

Une semaine après avoir appelé à la démission du CEO, Donald Trump serait prêt à apporter un soutien financier à Intel. Selon Bloomberg, le fabricant de puces serait en discussions avec l’administration Trump en vue d'une possible prise de participation de l'État américain.

Nvidia et AMD passent à la caisse

Nvidia et AMD devront désormais reverser au gouvernement américain 15% de leurs revenus issus des ventes en Chine de puces avancées, telles que la H20 de Nvidia. Le prix à payer pour que l’administration Trump débloque les restrictions d’exportation.

Qui ne veut pas être président de la Fed ?

Qui pour prendre la suite de Jerome Powell ? Le feuilleton s’est accéléré depuis la démission surprise de la gouverneure Adriana Kugler au début du mois, qui a donné l’opportunité à Donald Trump de nommer l’un de ses conseillers Stephen Miran. A ce stade, il est considéré comme un gouverneur temporaire, qui ne fera qu’achever le mandat de Kugler. Au-delà, de janvier 2026, il faudra trouver un autre gouverneur, qui sera ensuite probablement appelé à remplacer Jerome Powell. Et les prétendants ne manquent pas puisque, selon CNBC, la Maison Blanche considérerait désormais onze candidats pour le poste.

Best of the rest

Entre une inflation persistante et un marché de l'emploi qui montre quelques signes de faiblesse, la Réserve fédérale se trouve face à un dilemme. Faut-il privilégier la stabilité des prix ou soutenir l'activité, alors que la pression politique pour baisser les taux s'intensifie ?

La vidéo de la semaine

Économiste respecté mais fidèle à la ligne Trump, Steven Miran s'apprête à siéger à la prochaine réunion de la Réserve fédérale. Un nom de plus dans l'offensive menée par Donald Trump contre un gouverneur qu'il juge trop peu docile. Donald Trump s'emploie désormais à tester la solidité des digues institutionnelles. Si la Fed vous a semblé agitée cette année, les suivantes pourraient être bien pires.