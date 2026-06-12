🎯 Les 5 infos de la semaine

SpaceX marque l’histoire

SpaceX est devenu cette semaine la plus importante IPO de l’histoire. La société d’Elon Musk a levé 75 milliards de dollars sur la base d’une valorisation de 1 770 milliards de dollars. Et les investisseurs ont été au rendez-vous puisque l’IPO a été 4 fois sursouscrite. Deux autres méga-IPO devraient avoir lieu dans les prochaines semaines. OpenAI a déposé cette semaine son dossier dit confidentiel auprès de la SEC. Son concurrent Anthropic avait fait de même la semaine dernière.

100 jours de conflit résumés en une semaine

La semaine a commencé avec un hélicoptère américain Apache abattu par un drone iranien, suivi de multiples échanges de frappes entre les Etats-Unis et l’Iran. Cette séquence a marqué la plus grave escalade depuis le début du cessez-le-feu en avril. Jeudi, il promettait de nouveaux bombardements plus puissants et de s’emparer du pétrole iranien. Mais dans la soirée, il a finalement annulé les frappes et promis qu’un accord était proche. Le président américain a indiqué qu’une signature pourrait intervenir dès ce week-end en Europe. Mais ce n’est pas la première fois qu’il nous dit qu’un accord est imminent.

La BCE ouvre le bal des hausses de taux

Jeudi, la BCE a relevé ses taux pour la première fois depuis trois ans. Comme attendu, les trois taux directeurs ont été relevés de 25 points de base. Face au retour de l’inflation depuis le début de la guerre en Iran, la BCE est la première des grandes banques centrales à prendre cette décision. La semaine prochaine, la Banque du Japon devrait également suivre cette voie, tandis que la Banque d’Angleterre et la Fed devraient maintenir leurs taux inchangés. Pour la BCE, la bataille pour la réunion de juillet a déjà commencé. Deux sources ont confié à Reuters que les responsables de la BCE privilégient un maintien des taux d'intérêt lors de leur prochaine réunion, tandis que le gouverneur allemand, Joachim Nagel a fait savoir à Bloomberg que la BCE est prête pour une deuxième hausse de taux.

La saga des banques italiennes continue

Le feuilleton de la consolidation du secteur bancaire se poursuit en Italie. Intesa Sanpaolo a lancé lundi une offre publique d'achat et d'échange (OPAE) de 30,6 milliards d'euros sur Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS). Intesa cherche à renforcer sa position domestique, alors que sa rivale Unicredit s’est rapproché de Commerzbank. Si l’offre était préparée depuis des mois, Intesa Sanpaolo a accéléré son calendrier pour couper l’herbe sous le pied à Banco BPM. Cette dernière avait déclaré dimanche qu'elle inviterait MPS à discuter d'une éventuelle « fusion entre égaux ». Une nouvelle bataille en perspective.

Rendez-vous à Evian

La semaine prochaine, Emmanuel Macron accueille à Evian les dirigeants du G7. La crise au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, les déséquilibres économiques ou encore l’approvisionnement en minerais critiques seront parmi les sujets au menu des discussions. Le principal défi pour le président français sera de raccrocher Donald Trump aux positions des Alliés. Zonebourse sera sur place pour vous faire vivre l’évènement.

Best of the rest

Après des décennies d'automatisation et d'innovation nous permettant de gagner du temps, quel est le bilan ? Avons-nous fait les bons choix ou le temps libre a-t-il simplement servi à faire grandir les géants de la tech.

La présidence française a tout fait pour garantir la venue du président Trump au G7 et éviter les frictions avec la partie américaine.

La revue de presse de Zonebourse

SpaceX entre en bourse, Anthropic lâche un modèle capable d'exploiter des failles en quelques heures, et trois rédactions se penchent le même jour sur l'impunité croissante d'Elon Musk. La semaine a eu un personnage central. Autour de lui : la Corée du Nord comme miracle économique, des camions autonomes qui livrent des Doritos, et une question que The Economist pose sans rire : combien de fois par jour pensez-vous à Alexandre le Grand ?