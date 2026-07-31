"T'es pas content ? Triplé". Cette semaine, ce sont les actions sud-coréennes qui se sont appropriées la formule de Kylian Mbappé. Chahuté toute la semaine, le KOSPI a signé une performance inédite vendredi : +18% en une séance.

🎯 Les 4 infos de la semaine

T’es pas content ? +18%

Volatilité est le mot de la semaine. Entre les allers-retours sur le secteur des semi-conducteurs, et les résultats d’entreprises sanctionnées ou saluées, la semaine a été animée. La perspective d’une arrivée de la concurrence chinoise et les inquiétudes autour de la durabilité du boom des investissements dans l’IA ont d’abord mis le secteur des semi-conducteurs sous forte pression. Puis, les bons résultats de Microsoft et d’Amazon, en fin de semaine, ont rassuré les investisseurs et déclenché un fort rebond. Jeudi, Microsoft a gagné 16%. Sa capitalisation boursière a ainsi progressé de 450 milliards de dollars en une séance, un record. Une volatilité que l’on retrouve sur les indices les plus exposés à la tech. Le KOSPI sud-coréen a ainsi plongé de 17% sur trois séances, avant de… s’envoler de 18% vendredi.

L’empire contre-attaque

La Chine est bel et bien dans la course à l’IA. Lundi, l’entreprise CXMT s’est introduite en Bourse, à Shangai. Pour sa première séance, le fabricant de puces s’est envolé de plus de 500%, et a pris la place de première capitalisation du marché chinois, devant Tencent. En parallèle, la Chine aurait commencé la production de masse de machines de lithographie par ultraviolets profonds (DUV). L’entreprise publique, Shanghai Aishengna Electronic Technology Group, inconnue jusqu’ici, serait donc un potentiel concurrent d’ASML, le groupe néerlandais qui dispose aujourd’hui d’un monopole sur ce marché.

Brûler du cash

Les hyperscalers continuent à dépenser massivement et ça commence à se voir. Les free cash flows cumulés d’Amazon, Alphabet, Meta et Microsoft ont atteint leur plus bas niveau en une décennie. Alphabet a brulé 6 milliards de cash au cours des trois derniers mois, quand Amazon a consommé 7.6 milliards de dollars sur la même période. Tout l’enjeu pour ces entreprises est de démontrer que ces investissements peuvent être payants. Amazon et Microsoft, qui ont affiché de belles croissances de leur activité cloud, ont été récompensées. La stratégie de Meta en revanche est plus floue et le titre a été sanctionné. Tous ont maintenu ou relevé leurs prévisions de Capex pour 2026. Ils devraient collectivement investir 742.5 milliards de dollars cette année.

Warsh silencieux, le marché se fait entendre

Sans surprise, la Fed a laissé ses taux inchangés mercredi soir. Mais c’est surtout le discours de Kevin Warsh qui a beaucoup fait réagir. A force de ne rien dire, les investisseurs commencent sérieusement à douter de sa volonté de relever les taux pour lutter contre l’inflation. Un problème de crédibilité d’autant plus important qu’il a été nommé à son poste par Donald Trump, un président qui ne cesse de réclamer des taux plus bas. Trois membres du FOMC ont voté pour un relèvement de taux et la pression monte déjà pour une hausse de taux en septembre. La probabilité de ce scénario est actuellement autour de 60%, selon l’outil FedWatch du CME.

Best of the rest

La Fed a passé des années à essayer de guider les anticipations de marché. Kevin Warsh préfère lâcher le volant. La banque centrale américaine est maintenant dans le siège passager.

Donald Trump a transformé son nom en marque, puis sa marque en cryptomonnaies. Memecoins, stablecoins, NFT et milliards de dollars… bienvenue dans un empire où le président fixe aussi une partie des règles du jeu.

La revue de presse de Zonebourse

L'IA, encore et toujours (revenus, modèles ouverts, fatigue des développeurs), sur fond de guerre des devises et de puces mémoire qui partent dans tous les sens. Et pour le reste, le fourre-tout habituel : le prix des singes en Chine, la police des baisers, un concombre conscient et une carte de l'Afrique où Washington écorche le nom de chaque pays.