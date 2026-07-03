🎯 Les 4 infos de la semaine

Trois jours au Portugal pour les banquiers centraux

C’est le rendez-vous annuel de la BCE : le forum de Sintra, au Portugal. C’était le premier déplacement à l’étranger du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh. Nommé par un président qui fait peu de cas de la coopération internationale, il a d’abord rassuré ses homologues : la Fed continuera à jouer le jeu multilatéral. Ce forum a ensuite permis aux banquiers centraux de prendre acte du recul des cours du pétrole et donc d’adoucir un peu leur discours. Les investisseurs ont donc modéré leurs anticipations de hausse de taux.

Les créations d'emploi déçoivent, sans changer l'équation pour la Fed

Après des surprises positives ces derniers mois, les créations d’emploi déçoivent. En juin, l’économie américaine a créé 57 000 emplois, alors que le consensus en attendait près du double (113 000). Les révisions des deux mois précédents sont aussi négatives. Des chiffres qui ont peu calmé les attentes de hausses de taux des investisseurs. Les traders tablent désormais sur une hausse de taux de la Fed en décembre, contre octobre avant la publication du rapport sur l’emploi. Toutefois, il n’y a rien d’alarmant, le marché de l’emploi reste solide. En effet, le taux de chômage recule à 4.2% (contre 4.3%), du fait d’un taux de participation en baisse. La Fed peut se concentrer sur la lutte contre l'inflation.

Arrête ton char

Annoncée la semaine dernière, l’IPO de KNDS devait être la plus importante de l’année en Europe. Elle est finalement reportée, les "conditions de marché" n’étant pas favorables. Autrement dit, la baisse des valeurs de la défense européenne cette année ne permet plus de valoriser KNDS au niveau escompté par ses actionnaires, l’Etat français et la famille allemande Bode-Wegmann. Mais l’équation était déjà connue il y a une semaine…

Carte sur Fable

Anthropic a annoncé mardi que le département du Commerce des États-Unis avait levé les contrôles à l'exportation visant ses modèles d'intelligence artificielle les plus avancés, Fable et Mythos. Cette décision intervient moins de trois semaines après que l'entreprise avait été contrainte d'en suspendre l'accès à la demande des autorités, en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale.

Au fil des mois, la puissance des nouveaux modèles d’IA pousse tout de même la Maison Blanche à changer son fusil d’épaule. L’approche initiale consistait à mettre le moins de régulation possible pour permettre à la technologie américaine de remporter la course, notamment face à la Chine. Désormais, il y a la volonté de mettre en place une forme de contrôle gouvernemental. Selon le Financial Times, l’administration Trump travaille sur de nouvelles règles pour encadrer la publication de nouveaux modèles, qui pourraient être annoncées dès la semaine prochaine.

Best of the rest

Depuis le début du rallye de l’IA, les investisseurs adorent les marges qui ne cessent de croître pour les quelques entreprises au cœur de cette révolution. Mais ils commencent à percevoir le revers de la médaille : quelqu’un devra les payer.

La Cour suprême a offert cette semaine une victoire à Donald Trump. Le président américain pourra licencier à sa guise les responsables d'agences indépendantes. A une exception près : la Fed.

La revue de presse de Zonebourse

Pourquoi l'IA pourrait faire baisser les taux, pourquoi les small caps reviennent, pourquoi l'Europe dort face à la Chine… Voici notre sélection hebdomadaire des articles les plus stimulants, financiers ou pas du tout, glanés un peu partout.