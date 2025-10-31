🎯 Les 5 infos de la semaine

Une trêve en Corée du Sud

C’était le point d’orgue de la tournée diplomatique de Donald Trump en Asie : la rencontre avec Xi Jinping, en Corée du Sud. Les deux présidents se sont entendus sur quelques mesures permettant de faire redescendre la tension. Pékin a accepté de suspendre pendant un an ses contrôles sur les exportations de terres rares annoncés plus tôt ce mois-ci, et de reprendre les achats de soja américain. Washington, de son côté, renonce à un élargissement de la liste noire d’entreprises chinoises avec lesquelles les groupes américains ne peuvent pas commercer. Les droits de douane imposés dans le cadre de la lutte contre le fentanyl seront aussi réduits de 20 à 10%.

Les big techs misent tout sur l’IA

A l’occasion de leurs résultats, Meta, Alphabet, Amazon et Microsoft ont encore relevé leurs prévisions de Capex. Ces 4 entreprises devraient investir 400 milliards de dollars cette année pour développer leurs infrastructures IA. Tout la question est de savoir s’il y aura suffisamment de revenus générés en face. Si la croissance du cloud chez Amazon, Alphabet et Microsoft a rassuré, les investisseurs ont en revanche sanctionné Meta où les dépenses progressent bien plus vite que les revenus.

Les banques centrales au rendez-vous

Pas de surprise du côté des banques centrales. La Fed a réduit ses taux d’un quart de point et annoncé la fin de la réduction du bilan au 1er décembre. Néanmoins, Jerome Powell s’est montré prudent en conférence de presse, indiquant qu’une nouvelle baisse en décembre n’était pas une "conclusion inévitable".

La BCE, de son côté, estime toujours être bien positionnée et a maintenu ses taux d’intérêt inchangés. Même verdict de la part de la Banque du Japon. Et ce, en dépit de la pression de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, qui a de nouveau appelé la BoJ à relever ses taux pour lutter contre la faiblesse du yen.

Le super cycle de renouvellement pour Apple ?

Attendu depuis des années, le fameux super cycle de renouvellement d’iPhone est peut-être arrivé. C’est ce que suggéraient les chiffres de vente sur les dix premiers jours. C’est aussi ce que laissent entrevoir les résultats d’Apple. Le principal problème de l’entreprise actuellement ? Produire suffisamment pour répondre à la demande. Pour le trimestre en cours, Tim Cook a déclaré s’attendre à une croissance à deux chiffres des ventes d’iPhone et du chiffre d’affaires total, au-delà des attentes des analystes. Une dynamique qui a permis à l’entreprise de franchir le seuil des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Une IPO à 1 000 milliards pour OpenAI ?

Selon des informations du Wall Street Journal, OpenAI envisagerait une introduction en Bourse, qui pourrait valoriser le créateur de ChatGPT à 1 000 milliards de dollars. L’entreprise envisage de déposer un dossier auprès des autorités boursières dès le second semestre 2026, pour une première cotation en 2027.

Best of the rest

C’est une question essentielle pour les marchés : qui pour succéder à Jerome Powell ? Lundi, à bord d'Air Force One, Donald Trump a indiqué qu'il pourrait nommer le prochain président de la Fed d'ici la fin de l'année. Au côté du président américain, Scott Bessent a précisé le nom des 5 finalistes pour le poste. Depuis le début, le secrétaire au Trésor supervise le processus… tout en restant lui-même dans la course.

Parmi les valeurs européennes suivies par un nombre conséquent d'analystes, quelles sont celles qui font l'unanimité contre elles ? Nous avons sondé la base Zonebourse pour trouver les trois entreprises que les analystes détestent le plus.

La vidéo de la semaine

Tu te souviens du Quantitative Easing ? Cette perfusion géante de liquidités que les banques centrales ont branchée sur le monde pendant quinze ans ? Eh bien… le Quantitative Tightening, c'est l'inverse. Le régime sec. La désintox. La fin du champagne et le retour à l'eau du robinet.

L’interview de la semaine

Après avoir soutenu le secteur informatique (services, édition de logiciels), l'IA sème le doute quant à leur capacité à en tirer profit, et même à défendre leur position. Nous avons fait appel à l'expertise de Laurent Daure, en charge du suivi des grands acteurs cotés du secteur chez Kepler Cheuvreux.