🎯 Les 5 infos de la semaine

Le début des publications trimestrielles

Cette première semaine de publications a été riche. En Europe, LVMH a retrouvé le chemin de la croissance pour la première fois de l’année et apporte de bonnes nouvelles sur sa situation en Chine comme pour la santé de l’ensemble de ses divisions. Nestlé, de son côté, s’est envolé après l’annonce d’un vaste plan de restructuration. Enfin, EssilorLuxottica poursuit son formidable parcours après des annonces très rassurantes. Aux États-Unis, les banques ont publié leurs résultats. C’est Wells Fargo qui a surtout tiré son épingle du jeu.

Le retour du risque sur les banques régionales

Les banques régionales américaines ravivent les inquiétudes sur le marché du crédit. Zions et Western Alliance ont lourdement décroché après avoir révélé être à l’origine de prêts risqués. Cela rappelle la crise de 2023 qui avait provoqué un effet domino sur les marchés.

L’or brille plus que jamais

Le précieux métal profite des facteurs de risque qui pèsent aux quatre coins de la planète : tensions sino-américaines, incertitudes liées au shutdown, difficultés du secteur bancaire. L’or enchaîne les records depuis fin août. Son parcours est exceptionnel.

Les menaces de Trump sur la Chine

Les tensions commerciales repartent entre Washington et Pékin. Donald Trump menace de restreindre les importations d’huile de cuisson chinoise tandis que la Chine réplique sur les produits agricoles américains. Une nouvelle escalade est redoutée même si à ce stade, les investisseurs misent sur le fait qu’un compromis sera trouvé.

La rencontre Trump-Poutine

Le président américain a annoncé une prochaine rencontre avec Vladimir Poutine à Budapest. Les deux dirigeants ont échangé au téléphone sur les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient. L’initiative, soutenue par Viktor Orban, inquiète Kiev et Bruxelles, qui redoutent un affaiblissement du front européen.

Nos articles analyse actions de la semaine :