🎯 Les 5 infos de la semaine

Un président de la Fed au pied du sapin ?

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a fini cette semaine d’auditionner les cinq candidats encore en lice pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Fed. Donald Trump devrait annoncer son choix d’ici Noël. A ce stade, c’est Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, qui semble tenir la corde.

Un budget trop attendu

C'était un évènement très attendu des marchés financiers : la présentation du budget 2026 au Royaume-Uni. Un test plutôt réussi pour la ministre des Finances, Rachel Reeves, compte tenu des réactions de marché sur les Gilts et la livre. La journée restera néanmoins marquée par un nouveau raté : celui de l'organisme public de surveillance budgétaire qui a publié par erreur le budget avant sa présentation au Parlement.

Petite semaine pour les marchés

La dernière semaine de novembre a été relativement calme sur les marchés. En effet, les marchés américains sont restés fermés jeudi pour Thanksgiving, et n’ont ouvert que pour une demi-séance vendredi. Une période de congé pour les Américains qui a réduit l’activité sur l’ensemble des marchés mondiaux. C’est néanmoins une semaine positive pour Wall Street, qui permet d’effacer les pertes du mois de novembre.

Google en grand gagnant de l’IA ?

C’est le narratif qui s’impose petit à petit : Google est peut-être le vrai gagnant de l’IA. Et c’est ce que reflète son cours de Bourse. L’action affiche une hausse d’environ 50% sur 3 mois, flirtant cette semaine avec les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Il y a encore peu de temps, l’intelligence artificielle allait ruiner son monopole sur la recherche. Mais avec la dernière version de son modèle, Gemini 3, Alphabet semble plutôt faire la course en tête. L’entreprise pourrait même concurrencer les GPU de Nvidia, avec ses propres puces, les TPU. Cette semaine, The Information rapportait que Meta pourrait en acheter pour plusieurs milliards de dollars, afin d’équiper ses data centers à partir de 2027.

Des négociations sans progression

Un plan de paix américano-russe inacceptable pour les Ukrainiens et leurs alliés européens. Une rencontre à Genève avec ces derniers, qui a donné lieu à une version amendée de ce plan…désormais inacceptable pour les Russes. C’est le résumé que l’on peut faire des 10 derniers jours. Ce nouveau ballet diplomatique n’a donc pas permis d’avancées concrètes. Steeve Witkoff, l’envoyé spécial de Donald Trump, doit se rendre la semaine prochaine à Moscou.

Best of the rest

Le shutdown a mis la pagaille dans l'appareil statistique américain. Il a privé les investisseurs de statistiques pendant un mois et demi. Et pendant ce temps, le travail de collecte des données a été suspendu. Il faudra donc encore plusieurs semaines avant de retrouver un calendrier normal. Pour vous aider à vous y retrouver d’ici à la fin de l’année, Zonebourse vous offre un calendrier de l’Avent de la macro US.

Il fut un temps, pas si lointain, où Teleperformance cochait toutes les cases du bon élève boursier : croissance à deux chiffres, marges qui s'étirent comme du sucre chaud, acquisitions bien digérées, bilan solide, management serein et un cours de Bourse qui suivait, docile, la trajectoire parfaite d'une droite de régression. Bref, une success-story française comme on les aime : industrielle, discrète, rentable. Puis le marché a décidé que tout cela ne valait plus un clou.

Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a confirmé en début de semaine que l'administration Trump étudie la possibilité d'autoriser l'exportation des puces H200 de Nvidia en Chine. La décision finale dépendra du président Trump et de la stratégie qu'il veut adopter vis-à-vis de la Chine.

L’interview de la semaine

Fondée il y a vingt ans par Nicolas Walewski, la société de gestion Alken Asset Management reste discrète vis-à-vis du grand public. Si elle parvient à ne pas faire la lumière sur ses principales positions en portefeuille, ses performances ne passent pas inaperçues : le fonds Alken Small Cap Europe, par exemple, ressort en tête de sa catégorie Quantalys sur 1/3/5/8/10 ans. Entretien avec un de ses gérants, Nicolas Walewski, par ailleurs directeur général et fondateur de Alken AM.

Les actions de la semaine