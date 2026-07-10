🎯 Les 5 infos de la semaine

Un quatre à la suite pour Marine Le Pen

Tout le monde voyait déjà Jordan Bardella candidat à la présidentielle de 2027. Il n’en sera rien. En effet, le sort de Marine Le Pen était suspendu à la décision de la cour d’appel dans l’affaire des assistants parlementaires du FN. Et si elle est reconnue coupable, elle pourra malgré tout se présenter, sa peine d’inéligibilité étant réduite. Dans la foulée, elle a confirmé qu’elle serait la candidate de son parti. Ce sera sa quatrième tentative. Néanmoins, le feuilleton judiciaire n’est pas terminé puisque Marine Le Pen a assuré qu’elle formerait un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a indiqué qu'elle visait un verdict final avant l'élection.

De l’amour et… des revolvers au sommet de l’OTAN

Cette semaine, les dirigeants des pays de l’OTAN se sont retrouvés à Ankara pour le sommet annuel de l’organisation. Très critique de ses alliés ces derniers mois, Donald Trump a alterné le chaud et le froid. Il a d’abord réitéré sa volonté de contrôler le Groenland et menacé de couper les liens commerciaux avec l'Espagne. Puis, à la fin du sommet, il a décrit "l’amour immense" qu’il y avait dans la pièce. Autre anecdote que l’on retiendra de ces deux jours, le président turc a offert à chaque participant un revolver monogrammé.

Au rythme des puces

Depuis début juillet, les séances sont marquées par d’importantes variations sur les semi-conducteurs, qui pèsent fortement sur les indices. Le secteur est le grand gagnant de l’année, avec une hausse de 90% pour le SOX. Mais les parcours boursiers très impressionnants et des attentes élevées poussent les investisseurs à la prudence sur ces dossiers. Les résultats de Samsung, cette semaine, en sont un bon exemple : un résultat net multiplié par 19 sur un an n’a pas suffi, le titre a baissé de près de 10% le jour de la publication. Si SK Hynix, a aussi vu son cours de Bourse chahuté à Séoul, l’entreprise n’en a pas moins réussi ses débuts à Wall Street. Avec 26.5 milliards de dollars levés, son IPO devient la plus importante jamais réalisée par une entreprise étrangère.

Pas de trêve pour les funérailles de Khamenei

Cette semaine, l’Iran rendait hommage à Ali Khamenei, Guide suprême depuis 1989, tué au premier jour de l’offensive israélo-américaine. Six jours de funérailles en forme de démonstration de force pour le régime. Une opération de communication qui cache sans doute une réalité moins reluisante : un régime affaibli militairement et des Iraniens qui n’ont pas oublié les dizaines de milliers de morts de la répression des mouvements de contestation en janvier. Et si les funérailles ont suspendu les pourparlers, elles n’ont en revanche pas empêché les frappes entre les Etats-Unis et l’Iran. Mercredi, Donald Trump considérait même que le cessez-le-feu était "terminé". La tension semble toutefois redescendue d’un cran en fin de semaine.

Coup de chaud à Damas

Emmanuel Macron s’est rendu à Damas, pour la première visite d’un dirigeant occidental depuis la chute de Bachar Al-Assad, fin 2024. Une visite marquée par deux explosions à proximité de l’hôtel où le Président de la République séjournait. La séquence rappelle que le travail de reconstruction, auquel la France veut prendre part, passe d’abord par une stabilisation de la situation sécuritaire. Sur le plan économique, le président français, qui avait mené les appels à la levée des sanctions occidentales contre la Syrie l'année dernière, était accompagné de chefs d'entreprise, dont ceux de TotalEnergies et de CMA CGM. Autre bonne nouvelle pour la Syrie, le président Al-Charaa a rencontré mercredi Donald Trump, en marge du sommet de l’OTAN à Ankara. A cette occasion, le président américain a annoncé retirer la Syrie de la liste des pays soutenant le terrorisme.

Best of the rest

Cette semaine, les dirigeants des pays de l’OTAN se sont retrouvés à Ankara pour le sommet annuel de l’organisation. Longtemps perçu comme un boulet pour l'Alliance Atlantique, l'hôte du sommet, Recep Tayyip Erdogan, est aujourd'hui indispensable.

Les entreprises de la tech se sont lancées dans une grande course au capital pour financer leur virage vers l'IA. Une offre additionnelle de dette qui vient aussi concurrencer les Treasuries.

La revue de presse de Zonebourse

Moins de loisirs disponibles et des loisirs plus chers dépriment les Américains. Pour se remonter le moral, la revue de presse de Zonebourse part à la rencontre des nouveaux riches : les employés des géants sud-coréens des semi-conducteurs et… un caissier chez Costco.