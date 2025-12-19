🎯 Les 6 infos de la semaine

Vendre son bilan à tout prix

Dans une rare allocution télévisée diffusée en primetime sur les chaînes américaines, Donald Trump a tenté de vendre son bilan après bientôt un an passé à la Maison Blanche. Sans surprise, le président américain a répété qu’il a "hérité d’un désastre" (celui de son prédécesseur, Joe Biden) et promet de créer un boom économique. Un discours un peu en décalage, dans une Amérique préoccupée par l’affordability (le coût de la vie). Selon un sondage AP, seuls 31% des Américains approuvent sa gestion de l’économie. A moins d’un an des midterms, il y a donc urgence pour la Maison Blanche. Donald Trump poursuivra le service après-vente ce soir, avec un meeting organisé en Caroline du Nord.

L’Europe débloque 90 milliards d’euros pour l’Ukraine

C’était un conseil européen décisif qui se tenait cette semaine à Bruxelles. Si les 27 n’ont pas réussi à trouver d’accord sur l’utilisation des avoirs russes gelés, ils ont opté pour un prêt de 90 milliards d’euros à l’Ukraine, garanti par le budget de l’UE. L’autre dossier chaud du sommet était l’accord de libre-échange avec le Mercosur. Grâce au soutien de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, la France a obtenu un report de la signature du traité.

Happy end pour Netflix ?

Malgré la tentative de contre-offre de Paramount à 108 milliards de dollars, c’est bel et bien Netflix qui devrait mettre la main sur les activités de streaming et les studios de Warner. Le conseil d’administration de Warner a en effet recommandé à ses actionnaires de rejeter l’offre de Paramount. La proposition de Netflix serait plus élevée et ses garanties financières plus solides.

Un statu quo imprenable pour la BCE ?

Sans surprise, la BCE a maintenu ses taux inchangés. Avec une inflation proche des 2% sur l’horizon de prévision et un taux d’intérêt à 2% depuis juin, la BCE estime être "bien positionnée" et n’a aucune raison d’ajuster davantage les taux d’intérêt. La BCE n’était pas la seule à tenir une réunion cette semaine. La Banque d’Angleterre a baissé ses taux d’un quart de point, tandis que la Banque du Japon a relevé ses taux de 25 points de base, les portant à leur plus haut niveau depuis 1995.

IA : à boire et à manger

La thématique IA continue d’alimenter les espoirs et les doutes des investisseurs. Cette semaine, Micron a publié d’excellents résultats sur fond d’envolée des prix des puces mémoire, tandis que plusieurs levées de fonds sont évoquées pour OpenAI. La valorisation de ces deals n’a cessé de croitre au cours de la semaine pour atteindre les 830 milliards de dollars cités par le Wall Street Journal jeudi. A l’opposé, le fonds Blue Owl s’est retiré du financement d’un projet de data center dans le Michigan avec Oracle, renforçant les doutes sur sa capacité à rentabiliser son pivot vers l’IA.

Le chômage remonte, l’inflation reflue

Aux Etats-Unis, les statistiques retardées par le shutdown ont enfin été publiées. En octobre et en novembre, les créations d’emploi résistent plutôt bien (notamment dans le secteur privé), mais le chômage a continué sa remontée. A 4.6%, le taux de chômage est déjà supérieur aux prévisions de la Fed pour la fin d’année. De quoi relancer les paris de baisse de taux. D’autant que du côté de l’inflation, le marché a été agréablement surpris. L’inflation du mois de novembre est ressortie bien en dessous des attentes. Mais attention, ces bons chiffres pourraient être davantage le résultat de biais statistiques, plus que d’une forte tendance de désinflation.

Best of the rest

Baisse de taux, statu quo, hausse de taux… les banques centrales du G4 - Fed, BCE, Banque d'Angleterre et Banque du Japon - ont livré des décisions différentes durant les dix derniers jours. Mais toutes vont dans la même direction.

Sur les dix dernières années, le Russell 2000 n'a surperformé le S&P500 qu'à deux reprises. Mais les baisses de taux de la Fed et les baisses d’impôt de Donald Trump devraient aider les petites capitalisations. De quoi faire de 2026 l’année des small caps américaines ?

