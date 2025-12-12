🎯 Les 5 infos de la semaine

Virage à 180 degrés sur les H200

Donald Trump a annoncé que Nvidia pourra vendre ses puces d'intelligence artificielle H200 à la Chine, moyennant une taxe d'importation de 25%. Le président américain a donc tranché entre les deux lignes qui s’affrontent à Washington sur le sujet. En août, il avait autorisé la Chine à acheter des puces H20, moins performantes, contre une taxe de 15%. Mais Pékin avait dissuadé ses entreprises d’en acheter. C’est aussi une victoire pour le PDG de Nvidia, Jensen Huang. Dans ses dernières prévisions, l’entreprise ne prévoyait aucun chiffre d’affaires en Chine. Selon Reuters, ByteDance et Alibaba auraient déjà manifesté leur intérêt auprès de Nvidia.

La passe de trois pour la Fed

C’était attendu, la Fed a baissé ses taux de 25 points de base mercredi, pour la troisième fois consécutive. Une décision qui a montré les divisions au sein de la Fed : il y a eu trois votes dissidents, une première depuis 2019. Si la Fed est divisée, c’est que nous sommes dans une période où les deux parties du mandat sont en risque. Le discours de Jerome Powell a lui été plus dovish qu’anticipé. Le président de la Fed a davantage souligné les risques pesant sur le marché de l’emploi, et considère toujours que l’inflation liée aux droits de douane ne sera pas durable.

Donald Trump repart en campagne

Mardi, en Pennsylvanie, le président américain a entamé une série de déplacements visant à mettre en avant son bilan économique. A moins d'un an des élections de mi-mandat, le coût de la vie s'impose comme le thème central. Ce sujet de l’affordability est en grande partie responsable des revers électoraux enregistrés par les Républicains au cours des dernières semaines. En 2024, Donald Trump avait fait campagne en dénonçant l’inflation de Biden. Aujourd’hui, c’est à lui d’obtenir des résultats, s’il veut espérer conserver une majorité au Congrès en novembre prochain.

Pas de miracle pour Oracle

La chute continue. Après une frénésie autour du titre au cours du mois de septembre, Oracle peine à convaincre que son pivot vers l’IA sera payant. Un pivot couteux qui pose la question du financement. Ces dernières semaines, les marchés obligataires montraient déjà un certain scepticisme à l’égard d’Oracle. Les résultats trimestriels, publiées mercredi, n’ont pas permis de lever ces doutes, avec des prévisions de Capex en hausse de 15 milliards de dollars pour 2026.

Double zéro Suisse

Jeudi, la Banque Nationale Suisse a maintenu ses taux directeurs à 0%. Même si l’inflation a atteint le bas de sa cible le mois dernier, la BNS n’a aucune intention de ramener les taux en territoire négatif. D’autant que les perspectives de croissance ont été relevées et que l’inflation devrait un peu rebondir.

Best of the rest

Dans un entretien accordé aux Echos, Emmanuel Macron a relancé l'idée d'une évolution du mandat de la BCE, pour prendre en compte la croissance et l'emploi. La BCE est depuis longtemps critiquée pour se focaliser uniquement sur l'inflation, au détriment d'une politique monétaire plus favorable à la croissance.

Selon Factset, les analystes attendent une croissance des bénéfices par action de 14.5% en 2026 pour les entreprises du S&P 500. Des prévisions trop optimistes ?

