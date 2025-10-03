Nouvelle séquence de shutdown aux Etats-Unis, mais sans effet sur les marchés, qui en ont vu d'autres. Précisément 15 depuis 1981. Les indices américains ont tous atteint de nouveaux sommets cette semaine. L'Europe suit le mouvement et s'aventure, elle aussi, en terrain inconnu, portée notamment par le rebond du secteur de la santé.

🎯 Les 5 infos de la semaine

Les stats US au chômage

Comment se porte le marché du travail américain ? On ne le saura pas, puisque le très attendu rapport sur l’emploi n’a pas été publié ce vendredi. En cause, le shutdown qui a débuté mercredi, et entraîné la fermeture de la plupart des agences, dont le Bureau des Statistiques du Travail (BLS). Les investisseurs se sont donc concentrés sur l’enquête ADP, ressortie bien en dessous des attentes.

L’Europe est de la partie

Il n’y a pas que Wall Street qui fait des records. Cette semaine, l’EuroStoxx50 a dépassé son précédent record datant du mois de mars, grâce au retour en forme de certains secteurs délaissés, comme le luxe ou la santé. Une semaine qui ne change pas la hiérarchie des performances entre les grandes places européennes : l’Espagne reste largement devant en 2025, notamment grâce à son secteur bancaire.

Open bar pour la valorisation

OpenAI a atteint une valorisation de 500 milliards de dollars (426,26 milliards d'euros) à la suite d'un accord dans lequel des employés actuels et anciens ont cédé pour environ 6,6 milliards de dollars d'actions. Le concepteur de ChatGPT est désormais la plus grande entreprise privée du monde, dépassant SpaceX, valorisée à 400 milliards de dollars.

Coup de chaud à Copenhague

Les dirigeants européens étaient réunis cette semaine dans la capitale danoise. Mercredi, un conseil européen informel s’est tenu, puis un sommet plus élargi jeudi, incluant une cinquantaine de pays dont l’Ukraine. Des rendez-vous qui interviennent alors que le Danemark est depuis quelques jours le théâtre de survols de drones à proximité d’aéroports et de bases militaires. Difficile de ne pas y voir la main de la Russie, après les incursions de drones et d’avions dans plusieurs pays de l’est. Les Européens, eux, peinent à s’entendre sur une réponse coordonnée, comme l’a illustré l’échange entre les premiers ministres hongrois et polonais.

La santé retrouve la forme

Après un accord entre Pfizer et l’administration Trump permettant d’éviter d’importantes surtaxes douanières, les actions du secteur de la santé ont bondi. Les menaces de droits de douane à trois chiffres avaient fait du secteur l’un des pires performeurs de l’année. Cette annonce a permis de retirer une partie de la prime de risque.

Best of the rest

Wall Street enchaîne les records. Malgré toutes les inquiétudes qui ont animé les conversations cette année, des droits de douane en passant par le déficit budgétaire, ou encore l'indépendance de la Fed, les Etats-Unis continuent d'attirer les capitaux. Mais paradoxalement, les valeurs les plus performantes sur le marché américain sont celles dont le chiffre d'affaires est le moins dépendant des Etats-Unis.

Une usine figée, des chaînes à l’arrêt, des fournisseurs asphyxiés — et, au centre, un constructeur qui tente de rallumer les moteurs. Plus d’un mois après le ”cyber-incident” dévoilé le 2 septembre, Jaguar Land Rover (JLR) s’emploie à relancer sa production sous perfusion publique : un filet de sécurité de 1,5 milliard de livres, apporté par UK Export Finance (UKEF), pour rassurer les banques et déverrouiller le crédit qui manque aux ateliers comme aux sous-traitants.

Il y a un peu moins d'un an, l'élection de Donald Trump avait suscité de grands espoirs au sein des banques d'investissement. Après plusieurs années où les taux élevés ont freiné leur activité, le retour à la Maison Blanche du républicain devait permettre un rebond de l'activité. Si les premiers mois de son mandat n'ont pas été à la hauteur des attentes, les deals sont désormais de retour.

L’interview de la semaine

Pur acteur du catamaran, Catana Group vient d'exposer sa feuille de route 2030 par l'intermédiaire de son actionnaire de référence, le Groupe Familial Poncin. 130 MEUR seront investis, minoritairement par Catana Group qui capitalise moins de 100 MEUR en bourse. Objectif : élargir ses marchés cibles pour relancer l'ambition d'un modèle entrepreneurial et familial.