Après seize ans au pouvoir, les élections législatives hongroises de ce dimanche constituent sans doute le scrutin le plus périlleux pour Viktor Orbán depuis son arrivée à la tête du pays.

La vie politique de cette nation de 9,5 millions d’habitants suscite depuis des années l'attention du monde occidental. Une raison s’impose d’emblée avec le fait que la Hongrie a été la première démocratie de l’Union européenne à assumer un virage politique fondé sur le rejet du multiculturalisme et de l’immigration, au profit d’un recentrage conservateur. À l’heure où cette mouvance représente, dans la plupart des pays européens l’un des principaux rôles d’opposition – quand elle n’en est pas le premier –, on comprend l’intérêt que cristallise cette élection.

Péter Magyar, donné favori par les derniers sondages de terrain ainsi que sur le site de paris en ligne Polymarket, résume l’enjeu : cette élection serait “un référendum sur la place de la Hongrie dans le monde”. Les dirigeants occidentaux suivent ce scrutin de près, Viktor Orbán étant aujourd’hui le chef de gouvernement de l’UE le plus proche de Vladimir Poutine. Au-delà du cas hongrois, c’est aussi la question de la cohésion occidentale qui se joue puisque le gouvernement en place a bloqué plusieurs initiatives européennes en faveur de l’Ukraine et il est soupçonné de transmettre à la Russie des informations confidentielles issues de réunions de l’Union européenne depuis des années.

C’est là l’un des principaux enjeux du vote. Viktor Orbán, de son côté, tire dans les pattes de son concurrent en l’accusant de n’être qu’une marionnette de Bruxelles et de vouloir envoyer des troupes en Ukraine. Péter Magyar, lui, assure qu’il pourrait récupérer sans difficulté les 17 milliards d’euros promis par l’Union européenne à la Hongrie, mais gelés en raison de préoccupations liées à la corruption. Une manne précieuse pour une économie apathique.

Pour mesurer l’érosion de la popularité de Viktor Orbán, il faut aussi revenir au contexte intérieur. Ces trois dernières années ont vu coïncider un choc inflationniste et une stagnation de la croissance économique. Dans le même temps, les scandales autour d’une affaire pédocriminelle ciblant la présidente Katalin Novák, ainsi que ceux touchant à l’enrichissement des oligarques hongrois, ont logiquement affaibli le pouvoir en place.

C’est dans ce contexte que Péter Magyar a quitté le parti en 2024. Dans un pays où l’opposition reste très fragmentée, il incarne une figure singulière. La figure d’un conservateur qui ne remet pas en cause l’ensemble de la ligne idéologique du pouvoir, mais en dénonce les excès. Il reste donc un conservateur qui ne sautera pas dans les bras de l’UE, en particulier sur les questions migratoires.

Péter Magyar et son parti le TISZA demeurent un vote pro-européen. Il promet une relation plus constructive avec Bruxelles, avec une lutte plus résolue contre la corruption, ainsi qu’un renforcement de l’indépendance de la justice et des médias. En somme, sans être un libéral, son éventuelle élection ouvrirait la voie à une forme de normalisation institutionnelle qui devrait restaurer la confiance des investisseurs.

Mais lorsqu’une élection nationale se déroule sous une forte influence russe et dans un paysage médiatique largement favorable au pouvoir sortant, une issue de rupture n’est jamais acquise. Il y a quelques semaines, le Washington Post révélait que la Russie avait proposé de fabriquer de toutes pièces une fausse tentative d’assassinat contre Viktor Orbán afin d’influencer l’opinion publique. De son côté, le journaliste d’investigation hongrois Szabolcs Panyi a affirmé que trois membres du GRU (le renseignement militaire russe) avaient été déployés à l’ambassade de Russie en Hongrie avec l’intention “d’interférer dans le scrutin”. Des révélations de manipulation du genre, il y en a eu bien d’autres durant cette campagne.

Rendez-vous donc dimanche pour connaître l’issue de ce qui pourrait bien être l’élection nationale la plus importante du bloc européen cette année. D’autant qu’au-delà du poste de Premier ministre, Péter Magyar espère une majorité des deux tiers, qui signifierait une victoire écrasante mais qui lui donnerait surtout les moyens de réformer en profondeur les institutions.