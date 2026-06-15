Cette opération fait passer le nombre d'actions composant le capital du groupe de solutions de paiement de 2 263 672 800 à 56 591 820. Les actions nouvelles ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter de ce 15 juin et se sont vu attribuer un nouveau code ISIN (FR00140182K6).

Les actions nouvelles issues du regroupement sont éligibles au SRD (Service de règlement différé) à compter de ce jour. Les actionnaires détenant un nombre d'actions formant un multiple de 40 n'ont aucune démarche à accomplir, les actions ayant été regroupées automatiquement par leur intermédiaire financier.

Les actionnaires n'ayant pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 40 seront indemnisés à hauteur de leurs droits formant rompus par leur intermédiaire financier, à l'exception des bénéficiaires d'actions gratuites attribuées dans le cadre de plans d'attribution gratuite d'actions de Worldline en période de conservation.