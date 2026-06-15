Worldline annonce la finalisation du regroupement des actions composant son capital social, décidé par le conseil d'administration réuni le 28 avril, par voie d'échange de 40 actions anciennes contre une action nouvelle, opération sans incidence directe sur la valeur totale des actions détenues par chaque actionnaire.
Cette opération fait passer le nombre d'actions composant le capital du groupe de solutions de paiement de 2 263 672 800 à 56 591 820. Les actions nouvelles ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter de ce 15 juin et se sont vu attribuer un nouveau code ISIN (FR00140182K6).
Les actions nouvelles issues du regroupement sont éligibles au SRD (Service de règlement différé) à compter de ce jour. Les actionnaires détenant un nombre d'actions formant un multiple de 40 n'ont aucune démarche à accomplir, les actions ayant été regroupées automatiquement par leur intermédiaire financier.
Les actionnaires n'ayant pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 40 seront indemnisés à hauteur de leurs droits formant rompus par leur intermédiaire financier, à l'exception des bénéficiaires d'actions gratuites attribuées dans le cadre de plans d'attribution gratuite d'actions de Worldline en période de conservation.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (80,3%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,7%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,1%), Europe du Sud (16,5%), Europe centrale et de l'Est (36,6%), Europe du Nord (29,7%) et autres (11,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.