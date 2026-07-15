Le relèvement d'objectifs 2026 de BASF snobé en Bourse

BASF a relevé mercredi ses prévisions de résultats pour 2026 à la suite d'un 2e trimestre "considérablement" supérieur aux attentes, le groupe chimique allemand ayant tiré parti d'une hausse de ses prix, qui est venue s'ajouter à une augmentation de ses volumes.

Le groupe basé à Ludwigshafen dit désormais s'attendre à un bénéfice avant intérêts et taxes (Ebit), hors exceptionnels compris entre 6,9 et 7,7 milliards d'euros. Il prévoyait auparavant un résultat allant de 6,2 à 7 milliards d'euros.



Il prédit en outre toujours un flux de trésorerie disponible (free cash flow) entre 1,5 et 2,3 milliards d'euros en 2026.



Dans un communiqué, le chimiste allemand a déclaré que ses résultats préliminaires du 2e trimestre font apparaître un bénéfice opérationnel (Ebit hors exceptionnels) de 2,4 milliards d'euros, contre 1,6 milliard un an plus tôt, une performance significativement supérieure au consensus des analystes (2,1 milliards).



Ses résultats préliminaires témoignent également d'un flux de trésorerie disponible (FCF) négatif à hauteur de 200 millions d'euros, contre un solde positif de 500 millions d'euros au 2e trimestre 2025.



Des perspectives déjà intégrées par les investisseurs



En dépit de ce relèvement d'objectifs, l'action BASF décrochait de près de 4,2% mercredi, essuyant la plus forte baisse de l'indice DAX de la Bourse de Francfort.



Il apparaît en effet que le point médian des nouveaux objectifs fournis par l'entreprise, à savoir 7,3 milliards d'euros, ressort parfaitement en ligne avec le consensus établi par les analystes.



Sa prévision de FCF s'inscrit, elle, en dessous de la moyenne de 2,3 milliards d'euros prévue par le marché.



A noter par ailleurs que le titre s'était apprécié de quelque 10% depuis le mois de mars sur fond de révisions à la hausse des estimations de chiffre d'affaires de la part de la communauté financière.



Le groupe doit publier ses résultats définitifs le mercredi 29 juillet.