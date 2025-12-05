Derichebourg publie un résultat net en forte hausse de 63% à 122 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, "grâce à l'ampleur de la contribution d'Elior Group, qui est appelée à s'accroître significativement dans les exercices à venir".
Le groupe de recyclage et de services aux collectivités a toutefois vu son résultat opérationnel courant reculer de 8,5% à 158,9 MEUR, pour un chiffre d'affaires en diminution de 7,5% à 3,34 MdsEUR, avec des baisses de volumes de métaux.
Son EBITDA courant s'est tassé de 3,2% à 319,5 MEUR, soit une marge en amélioration de 0,4 point à 9,6%, des baisses de coûts ayant permis d'atténuer l'impact de la baisse des volumes dans l'activité recyclage.
"Par rapport à l'estimation de 300 à 310 MEUR du 2 septembre, d'importantes livraisons de matières premières recyclées au cours du mois de septembre ont dégagé davantage de marge commerciale qu'anticipé", précise le groupe.
En termes de perspectives, Derichebourg escompte pour l'exercice 2025-26 un chiffre d'affaires au moins égal à celui réalisé en 2024-25, avec un EBITDA courant attendu dans une fourchette comprise entre 320 et 350 MEUR.
Derichebourg est spécialisé dans les prestations de services environnementaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de recyclage (94,6%) : collecte et recyclage de métaux non ferreux (49,8% du CA) et de métaux ferreux (45,2%). Le solde du CA (5%) concerne les prestations de gestion et de valorisation des biens d'équipement et de consommation en fin de vie, des chutes de production et des déchets industriels ;
- prestations de services aux collectivités (5,3%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (69,7%), Europe (24,3%) et Amériques (6%).
