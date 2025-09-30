Le résultat net semestriel de Stif s'envole de 88%, objectifs relevés

STIF a publié un résultat net part du Groupe de 6,4 millions d'euros au premier semestre 2025, en hausse de 88% par rapport aux 3,4 millions enregistrés un an plus tôt.



Par ailleurs, l'EBITDA progresse de 48% pour atteindre 9,1 millions d'euros, soit une marge de 25% du chiffre d'affaires contre 22,1% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires ressort à 36,7 millions d'euros, en hausse de 33% sur un an, tiré par la forte croissance des ventes en Asie (+442,1%) et en Europe hors France (+33,7%).



Le résultat d'exploitation ressort à 8,4 millions d'euros, en progression de 77%. Cette amélioration significative de la rentabilité est portée par une meilleure maîtrise des coûts et une montée en puissance des produits à plus forte valeur ajoutée, en particulier ceux destinés aux applications BESS.



'STIF entend poursuivre l'accélération de son développement (...) avec une gamme de protections contre les explosions passives et actives innovantes et certifiées qui répondent parfaitement à la demande des grands acteurs de l'industrie et des énergies renouvelables', souligne José Burgos, Président Directeur Général du groupe.



Sur le plan financier, la trésorerie nette s'établit à 9,7 millions d'euros au 30 juin 2025 (contre 16,6 millions au 31 décembre 2024), affectée par la hausse du besoin en fonds de roulement et le versement des dividendes.



Du côté des perspectives, le Groupe révise à la hausse ses objectifs et indique désormais viser un chiffre d'affaires proforma de 200 MEUR en 2030 (soit une croissance moyenne de +21,8% par an) et une marge d'EBITDA supérieure à 20 %.