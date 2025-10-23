Lors de la pandémie de Covid, en 2020, tout le monde s'interrogeait sur la nature de la reprise économique. Le concept qui est resté est celui de la reprise en K : des secteurs qui rebondissent fortement, et d'autres qui continuent à s'enfoncer. Aujourd'hui, le boom de l'IA redonne corps à cette idée.

Malgré toutes les craintes qu’il y a eu cette année, notamment autour de la question des tariffs douaniers, l’économie américaine reste résiliente. Une bonne tenue qui est essentiellement liée aux investissements dans l’IA. Car oui, les dizaines de milliards de dollars de Capex (dépenses d’investissement) annoncés chaque semaine ne sont pas qu’un catalyseur pour les marchés actions. Ils deviennent une composante essentielle du PIB. C’est donc désormais un enjeu macro.

Investissement réel

Sur le premier semestre 2025, la croissance du PIB a été de 1.6%. Une croissance tirée par les investissements liés à l’IA, dont la contribution à la croissance a été de 1.4 point de pourcentage au 1er trimestre et 1.5 point au deuxième trimestre, selon les estimations de Bank of America.

Contribution à la croissance des investissements liés à l’IA. Source : Bank of America

En clair, hors investissements dans l’IA, la croissance du PIB est presque nulle sur le premier semestre. C’est ce que confirment les calculs de l’économiste de Harvard Jason Furman. Dans un post sur X fin septembre, il estime que, sans ces dépenses d’investissement, la croissance aurait été de seulement 0.1% sur les six premiers mois de l’année, en rythme annualisé.

Il y a donc quelques secteurs portés par le boom de l’IA et tout le reste de l’économie qui stagne. Un constat confirmé par les données sur les dépenses d’investissement.

Dépenses d’investissement par catégories. Seule la partie liée à l’IA progresse fortement, quand le reste décline. Source : Apollo Global Management

Cercle vertueux

Du côté de la consommation, il y a aussi une vraie divergence entre les ménages les plus aisés, qui portent à eux seuls la consommation depuis plusieurs années, quand le reste de la population a été plus durement pénalisé par l’inflation.

Aujourd’hui, les 10% des plus riches représentent environ la moitié de la consommation aux Etats-Unis. Et la dynamique semble encore être de leur côté. Selon les données de cartes de crédit de Bank of America, ce sont les ménages aux plus hauts revenus dont la consommation progresse le plus.

Dépenses sur les cartes de crédit selon les niveaux de revenus. Source : Bank of America Institute

Si en surface, l’économie américaine semble bien résister, c’est en réalité une économie où l’IA tire l’investissement et où la consommation dépend essentiellement de la frange la plus aisée.

Et les deux sont liés. Le boom de l’IA provoque une envolée des marchés actions. Une envolée qui se traduit par une augmentation de la valeur du patrimoine des ménages, en particulier pour les plus aisés, qui sont ceux qui ont le plus d’actions. Et lorsque votre patrimoine progresse, vous êtes incités à dépenser davantage. C’est l’effet richesse.

C’est en quelque sorte un cercle vertueux. Mais on voit aussi le risque que cela implique : une correction des marchés actions peut ensuite peser sur la consommation des ménages et enclencher un cercle vicieux.

Pour l’instant, tout va bien : les indices actions montent à mesure que la tech multiplie les annonces de Capex. Combien de temps cela peut-il durer ? La saison des résultats sera le prochain test. Microsoft, Meta, Alphabet et Amazon, les 4 principaux investisseurs dans l’IA, publieront tous la semaine prochaine.