Le rendement réel du portefeuille type vient de tomber à un niveau qui n'avait plus été observé depuis plus de deux ans selon l'OEE. Pour autant, il convient de ne pas en tirer des conclusions hâtives.

Des actions qui patinent et une inflation de retour… Voici le contexte auquel ont dû faire les placements des Français au premier trimestre. L’indice de performance de l’épargne financière dont l’Observatoire de l’épargne européenne (OEE) vient de faire la mise en jour en témoigne.

Une photographie du portefeuille type

Pour mémoire, cet indice mesure la performance d’un portefeuille répliquant la ventilation du patrimoine des Français avec d’un côté les produits dits de fonds propres (actions, assurance vie en unités de compte, fonds non monétaires) et de l’autre les produits de taux (dépôts, obligations, fonds monétaires, assurance vie en euros).

Au premier trimestre, ces derniers représentaient 78% du patrimoine, les investissements de fonds propres se limitant à 22% dont 9% d’actions cotées.

0,64% seulement

A fin mars, la performance annualisée est ressortie à 2,64% selon le chiffre que vient de dévoiler l’OEE, marquant un recul évident après les 3,3% de fin 2025 et les 3,4% à 3 ,8% encore affichés en 2024 et 2023.

La raison est notamment à rechercher du côté du repli des marchés actions avec un CAC Net Return (dividendes nets réinvestis) en baisse de 0,4% sur la période. Sur le seul premier trimestre, la performance des produits de fonds propres a ainsi été négative de 0,5%, les produits de taux ayant quant à eux apporté 0,3% de gain.

Reste que le principal effet contraire est imputable à un élément extérieur : l’inflation. Relativement contenue l’an passé, elle est repartie de l’avant "sous l’effet du choc énergétique" pour atteindre 2% sur le trimestre.

Le rentabilité réelle de l’épargne en a naturellement fait les frais, le gain inflation déduite n’ayant pas dépassé 0,64%. Du jamais vu depuis 2023, époque à laquelle la flambée des prix avait fait plonger les rendements réels dans le rouge.

Une lecture à plus long terme riche en enseignements

Il convient toutefois de ne pas faire une lecture trop rapide de ces chiffres, notamment du trou d’air observé sur les investissements en actions.

Les données de l’OEE montrent en effet que sur des périodes longues, les actions affichent des performances bien plus soutenues que celles des produits de taux. Depuis le lancement de l’indice début 2013, les produits de fonds propres ont ainsi généré une performance annuelle moyenne de 5,05%, alors que les produits de taux ont affiché une moyenne annuelle de 1,58%, soit moins que l’inflation de 2% constatée en moyenne sur la période.

Si l’épargne financière des ménages français a pu progresser, c’est donc bien grâce aux actions, ces dernières étant un élément directeur essentiel. Pour preuve, alors que les produits de fonds propres représentent en moyenne 20% de l’encours d’épargne financière depuis 2013, ils sont à l’origine de 44% de la performance.

Pourquoi ne pas viser plus haut ?

Les Français pourraient même pousser un plus le curseur dans ce domaine. Ce n’est pas l’OEE qui l’affirme mais Rexecode. Dans une étude parue récemment, l’institut a calculé qu’en faisant passer à 27% la part de leur épargne investie en actions, les ménages français pourraient faire grimper de 0,3 point par an le rendement de leur épargne financière… sans augmenter significativement leur exposition au risque.