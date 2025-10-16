Le retour de la volatilité entraîne des séances un peu torturées à Wall Street, où les résultats d'entreprises et une Fed accommodante contrebalancent la guerre commerciale larvée entre les Etats-Unis et la Chine. En Europe, LVMH a permis au CAC 40 se s'extirper de sa macronite aigüe en s'offrant un gain de 2%, pendant qu'ASML rassurait le monde des semiconducteurs.

La Bourse européenne a donné hier un excellent aperçu du conflit intérieur qui la taraude depuis des mois. Faut-il lâcher les investissements les plus prolifiques de 2025 pour embrasser les laissés pour compte à fort potentiel présumé ?

Plus concrètement, est-ce le moment d'abandonner les actions de la défense et de la finance pour se (re)jeter à corps perdu sur les valeurs cycliques ? C'est LVMH et ASML qui ont forcé les investisseurs à se poser la question pour le ixième fois de l'année.

Les deux entreprises ont un parcours boursier (relativement) proche. Ascension époustouflante entre 2016 et 2021. Puis deux années des performances boursières négatives en 2022 et en 2024 pour LVMH et ASML. Le Français parce que la méforme du consommateur chinois a brisé l'élan de tout le secteur du luxe. Le Néerlandais à cause d'une crainte de creux dans le cycle d'investissement des semiconducteurs et d'un report sur des entreprises plus réactives au boom de l'IA. En 2025, ASML a déjà repris sa marche en avant. LVMH, pas encore.

Mais hier, les deux entreprises ont publié des chiffres trimestriels porteurs d'espoirs. On ne se faisait pas trop de souci pour ASML, parce que l'appétit du monde pour les semiconducteurs ruisselle d'une façon ou d'une autre sur les fabricants de machines à produire des puces. Le management a confirmé des perspectives florissantes. Pour LVMH, l'exercice était un peu moins évident. Mais le marché a commencé à apprendre à se contenter de peu avec les entreprises du secteur. Un frémissement commercial a suffi pour que le titre s'envole de 12% en clôture hier. Et quand LVMH gagne 12%, le CAC 40 a plus de facilité pour afficher la meilleure performance de toutes les Bourses occidentales : +2% hier, dans une ambiance allégée par la perspective d'un compromis politique dans l'Hexagone (Lecornu joue sa tête ce matin au Parlement, mais avec davantage de billes que la semaine dernière).

Comme suggéré plus haut, le duo LVMH / ASML a tracté les valeurs cycliques et technologiques européennes hier. Les investisseurs ont beaucoup acheté ces secteurs et beaucoup vendu la défense et la finance. Avant la séance de la veille et pour vous donner des indications précises (mais arrondies), la finance affichait +35% au compteur en 2025 et la défense 40%. Les valeurs cycliques -5% et les technologiques hors ASML seulement +5%.

Du côté des Etats-Unis, les indices ont commencé par bondir, avant de plonger, puis de rebondir. Le S&P 500 a terminé sur un gain de 0,4%. Cette volatilité est presque uniquement alimentée par l'ascenseur émotionnel autour des négociations commerciales sino-américaines. En effet, la question de la baisse des taux directeurs de la Fed est plus ou moins réglée à court terme. Et je suis tenté de dire que celle des résultats d'entreprises est aussi tranchée par anticipation. Les premiers trimestriels sont bons, mais de toute façon, le marché avait décidé qu'ils le seraient, comme à chaque fois.

Reste donc le drama commercial.

Donald Trump et son secrétaire au Trésor Scott Bessent ont repris le jeu du good cop, bad cop. Le Président américain a jeté un peu d'huile sur le feu en parlant du retour de la guerre commerciale avec la Chine. Bessent a pour sa part évoqué l'éventualité d'une nouvelle prolongation de 90 jours des discussions entre les deux pays, en laissant entendre que cela se jouera en Corée du Sud à la fin du mois, lors de la rencontre programmée entre Trump et Xi.

Pendant ce temps, le Président américain a déclaré que le Premier ministre indien Narendra Modi s'est engagé à cesser d'acheter du pétrole à la Russie. Une façon de diviser pour mieux régner, tout en ouvrant la voie à un accord commercial avec l'Inde.

La journée sera rythmée par une nouvelle série de résultats d'entreprises, en particulier Nestlé, EssilorLuxottica, Pernod Ricard et ABB en Europe, puis encore pas mal de financières à Wall Street, dont Charles Schwab et Bank of New York Mellon. Sans oublier l'ogre des puces TSMC en Asie. Aux Etats-Unis, plusieurs statistiques auraient dû être publiées mais ne le seront pas à cause de la fermeture des administrations pour cause d'impasse budgétaire. Les prix à la production et les inscriptions hebdomadaires au chômage vont ainsi passer à la trappe. L'indice NAHB du marché immobilier ainsi que plusieurs interventions publiques de banquiers centraux sont en revanche toujours programmés.

En Asie Pacifique, Tokyo poursuit son rebond de 1,2%. La Chine continentale grappille 0,3% mais Hong Kong lâche 0,4%. Les autres marchés sont haussiers, notamment la Corée du Sud (+2%) et l'Australie (+0,9%). L'Europe est à l'inverse attendue en léger repli à l'ouverture.

Les principaux changements de recommandations

ASML Holding : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 900 à 920 EUR. Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 755 à 1000 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 935 à 1050 EUR. Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 1050 à 935 EUR.

Banca Monte Dei Paschi Di Siena : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 9,30 EUR.

Centrica : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 180 à 210 GBX.

EDP Renováveis : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 9,40 à 15 EUR.

Endesa : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 28,60 EUR.

Flughafen Zürich : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 270 CHF.

Gestamp Automoción : Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 3,15 EUR à 3,75 EUR.

GTT : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 205 EUR.

Kering : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 240 à 260 EUR.

NKT : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 600 DKK à 820 DKK.

Redeia Corporacion : Barclays passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 20,30 à 14 EUR.

Repsol : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 15,80 EUR.

Rexel : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 30 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 31 à 34 EUR.

STMicroelectronics : Aletheia Capital Limited reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 26 à 22 EUR.

Suominen : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours réduit de 1,70 EUR à 1,60 EUR.

UBS Group : Zacks reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 48,30 à 46,50 USD.

Veolia Environnement : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 39 à 38,50 EUR.

Santos revoit à la baisse ses prévisions de production pour 2025 en raison d'un problème technique sur le site de Barossa.

Les principales publications du jour : TSMC, Santos, Hygon Information Technology, Wipro, Infosys…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.