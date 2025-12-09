Alphabet, la maison mère de Google, prévoit de lancer en 2026 sa première génération de lunettes intelligentes intégrant l'intelligence artificielle Gemini, selon Bloomberg. Ce projet marque son retour sur le marché en pleine expansion de la réalité augmentée et des objets connectés.

Une nouvelle qui pèse sur EssilorLuxottica en bourse, avec un titre qui perd 4,5% à 290 EUR dans la matinée de la séance du 9 décembre. Le franco-italien, via sa marque Ray-Ban, est pour l'heure sans rival sur ce segment, grâce au partenariat de longue date signé avec Meta.

Chez Google, deux modèles seraient en développement : l’un équipé d’un écran, l’autre axé sur l’audio. Alphabet collabore notamment avec Samsung, Warby Parker et Gentle Monster.

Dans un post de blog, le groupe a fourni quelques éléments additionnels.

Le premier modèle de lunettes, sans écran, mise sur une interaction vocale et visuelle avec Gemini grâce à des micros, des haut-parleurs et une caméra intégrés. Il permet de poser des questions à l’IA sur ce qui vous entoure, de prendre des photos ou de se faire assister sans sortir son téléphone.

Le second modèle, plus ambitieux, intègre un écran directement dans les verres pour afficher des informations utiles en temps réel, comme des sous-titres traduits ou un itinéraire. Ces lunettes, développées avec Samsung, Warby Parker et Gentle Monster, visent un usage quotidien avec un design léger et élégant.

La concurrence s’accroît dans le secteur des lunettes connectées mêlant IA et réalité augmentée. Avec cette initiative portée par la plateforme Android XR, Google adopte une approche plus structurée, dix ans après l’échec des Google Glass.