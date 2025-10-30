Imerys annonce avoir dégagé un résultat net part du Groupe (RNPG) de 39 millions d'euros au troisième trimestre 2025, contre une perte de 285 millions d'euros à la même période l'an dernier.

Cette amélioration s'explique essentiellement par l'absence d'éléments non récurrents négatifs cette année, alors que le T3 2024 avait été grevé par 326 millions d'euros de charges exceptionnelles liées à la cession d'actifs dans le papier.

Le résultat courant net part du Groupe progresse de 6% sur un an, à 43 millions d'euros, malgré un environnement de marché toujours peu porteur, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

L'EBITDA ajusté ressort à 140 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse limitée de 5,7% sur un an. Il représente 16,9% du chiffre d'affaires, contre 17,4% un an plus tôt. Cette performance s'appuie sur une discipline tarifaire maintenue, une maîtrise efficace des coûts et une bonne dynamique dans les polymères et les additifs conducteurs.

Le chiffre d'affaires atteint 827 millions d'euros, en repli de 3,3% en publié et de 1,3% à périmètre et taux de change constants.

'Malgré ce contexte défavorable, nous maintenons une rentabilité solide avec un EBITDA ajusté similaire à celui de l'année dernière à périmètre et taux de change constants et hors contribution des coentreprises', a souligné Alessandro Dazza, Directeur général du groupe.

Imerys confirme sa prévision d'EBITDA ajusté pour l'année 2025, attendu entre 540 et 580 millions d'euros.