Le rouble s'apprécie face au dollar, porté par l'espoir de progrès diplomatiques sur l'Ukraine

Le rouble russe a gagné 3,6% face au dollar américain depuis le début de janvier, stimulé par la perspective de nouvelles discussions diplomatiques autour de la guerre en Ukraine. Des négociateurs russes, ukrainiens et américains doivent se retrouver cette semaine à Abou Dhabi pour des pourparlers centrés, entre autres, sur la question territoriale. Cette reprise du dialogue intervient un mois après une rencontre entre Vladimir Poutine et des émissaires américains au Kremlin, et mobilise notamment Steve Witkoff, représentant spécial des États-Unis, et Jared Kushner, gendre du président Trump.



Vendredi, la devise russe s'échangeait autour de 76 roubles pour un dollar, son niveau le plus élevé depuis le 5 décembre 2025, après avoir progressé de 1,3% la veille. Malgré les sanctions internationales, les échanges en dollars sur le marché russe restent restreints, tandis que le yuan chinois s'impose désormais comme la principale devise étrangère à la Bourse de Moscou. La vigueur du rouble s'explique aussi par la décision du ministère des Finances de doubler en janvier les ventes de devises étrangères issues du Fonds national de richesse, afin de soutenir la monnaie et compenser le recul des recettes budgétaires.



Face au yuan, le rouble a reculé de 0,3% vendredi, mais affiche néanmoins une progression mensuelle de 3,5%. Les analystes d'Alfa Investment soulignent que la hausse récente de la devise reflète en partie un changement de perception géopolitique des marchés. De leur côté, les experts de BCS notent que les investisseurs restent prudents, tout en reconnaissant que la moindre rumeur liée aux négociations pourrait désormais déclencher des mouvements de marché.